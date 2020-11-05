Россиянин врезался в бетонный столб и устроил кузовной ремонт на месте

В соцсетях пользователи активно обсуждают ролик из Ростова-на-Дону. На запись камер видеонаблюдения попал водитель, который решил сгладить последствия ДТП на месте.

Инцидент произошел 2 ноября. Мужчина на "четырке" задел припаркованный Mercedes и врезался в бетонный столб. Несмотря на то, что скорость, судя по записи с камеры, была невелика, машина получила серьезные повреждения.

Водитель отъехал от столба, вышел, оценил масштабы трагедии и решил, что сможет починить все сам. Крыло он выдернул руками, а помятый капот решил вправить прыжками.

В социальных сетях пользователи оценили находчивость неаккуратного автомобилиста.