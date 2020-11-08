В ковидных госпиталях Алтайского края растет число свободных мест

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 709, сообщает региональный оперативный штаб.
При этом суммарно коечный фонд расширен до 5574 мест. Из этого следует, что он заполнен почти на 87,3%. Это меньше, чем четырьмя днями ранее.
Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.
Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки. В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест.
В Бийске запланировали создание более 800 коек для больных коронавирусной инфекцией. Помимо действующих госпиталей, дополнительные места развернут на базе санатория Бийского олеумного завода.
Комментарии
fake news
Вранье чистой воды. Новость для Кремля
Сейчас окажется что и посуда-центр перестраивать не нужно.
А если реально на вещи посмотреть, что же тогда люди с пневмониями дома лечатся, их почему не госпитализируют?! Врать хватит!
Попова в зад вертайте
Со Скорой говорят что число вызовов по Барнаулу в сутки сократилось с 2500 до 1500ю
Значит, на спад пошло.
Значит, и в больницах будет меньше больных.
Значит, под плановую специализированную помощь пора возвращать всякие центры протезирования и подобные.
А в Посуда-Центре пусть ковидники лежат... Может, еще и успеет пригодиться...
Попова в зад вертайте
До сизого дыма, совместно с его барбершопным шефом