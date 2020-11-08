В ковидных госпиталях Алтайского края растет число свободных мест

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 709, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд расширен до 5574 мест. Из этого следует, что он заполнен почти на 87,3%. Это меньше, чем четырьмя днями ранее.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.

Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки. В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест.

В Бийске запланировали создание более 800 коек для больных коронавирусной инфекцией. Помимо действующих госпиталей, дополнительные места развернут на базе санатория Бийского олеумного завода.