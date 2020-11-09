В стрельбе на аэродроме под Воронежем погибли два офицера и срочник

В результате инцидента в воинской части в Воронеже погибли два офицера и солдат-срочник. 20-летний Антон Макаров напал на сослуживцев около 5 утра.

Как сообщает Telegram-канал Baza, военнослужащий сначала зарубил одного из своих сослуживцев в казарме, пока тот спал. После этого добрался до комнаты отдыха, где напал на дежурного, отобрал у него пистолет и застрелил его вместе с водителем, который находился там же.

Как пишет Telegram-канал Mash, в Советском районе Воронежа объявлен план "Перехват", поскольку именно там может находиться сбежавший из военной части Макаров. На момент инцидента солдат был в суточном наряде.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 ноября солдат-срочник убил трех сослуживцев и ранил еще одного на аэродроме "Балтимор" под Воронежем. Еще один пострадавший выжил и на данный момент находится в реанимации.

По некоторым данным, подозреваемый – 20-летний Антон Макаров. После убийства он забрал пистолет и два магазина с патронами и сбежал с территории части.