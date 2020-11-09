В стрельбе на аэродроме под Воронежем погибли два офицера и срочник

В результате инцидента в воинской части в Воронеже погибли два офицера и солдат-срочник. 20-летний Антон Макаров напал на сослуживцев около 5 утра.
Как сообщает Telegram-канал Baza, военнослужащий сначала зарубил одного из своих сослуживцев в казарме, пока тот спал. После этого добрался до комнаты отдыха, где напал на дежурного, отобрал у него пистолет и застрелил его вместе с водителем, который находился там же.
Как пишет Telegram-канал Mash, в Советском районе Воронежа объявлен план "Перехват", поскольку именно там может находиться сбежавший из военной части Макаров. На момент инцидента солдат был в суточном наряде.
Как ранее сообщил amic.ru, 9 ноября солдат-срочник убил трех сослуживцев и ранил еще одного на аэродроме "Балтимор" под Воронежем. Еще один пострадавший выжил и на данный момент находится в реанимации.
По некоторым данным, подозреваемый – 20-летний Антон Макаров. После убийства он забрал пистолет и два магазина с патронами и сбежал с территории части.
Комментарии
Дык, эта, нас уже убедили, что в Армии все хорошо, неуставных отношений, дедовщины нет - и вот опять...
В 99% подобных случаев мотив один - человека доводят до такого состояния, что он предпочитает умереть сам и прихватить парочку своих мучителей, чем продолжать жить
Аэродром «Балтимор» Ха-ха-ха!!. Ищите парня с пестиком на мысе Канаверал
Это говорит о реальном состоянии армии, а не то, что брешет с экранов тувинский кужугет.
Блин безоружный солдат, не понятно где взял что-то чем зарубил, а потом еще и караульного убил, хорошо враги не напали, а то всех бы убили наверное.
Откуда статистика про 99 процентов то???? Гость???? Але. . Есть пруфы??? Или так кажется тебе..... Я думаю просто службы пропустили психа
Воспитали поколение нытиков, которым с детства всё время талдычили про права и никогда об обязанностях. Сии эгоцентрики всерьёз считают, что мир существует исключительно для удовлетворения их эго. Любое замечание, не говоря уже о приказе, воспринимается большой частью подобных индивидов, как нарушение их незыблемых прав, несовместимое с дальнейшей жизнью. Вот и вся причина. Застрелить при задержании, чтобы потом никакие комитеты никаких матерей не устраивали концерты с поиском виновных. С детства воспитывать нужно в спартанских условиях.
просто службы пропустили психа
Службам это никуда не упиралось.
9.11.2020 14:51
- гость -
Воспитали поколение нытиков
дурак ты паря, погугли про дедевщину в СА, ВМФ СССР, а также в армии США , когда она была призывная
Нам еженедельно на утреннем разводе зачитывали пару приговоров по округу за неуставные. Тогда наказанием был дисбат,а потом-дослуживать