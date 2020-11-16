Россия поставит 10 млн доз вакцины "Спутник V" в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закупке 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства уточнил, что указанный объем будет поставлен в южноамериканскую страну в первом триместре 2021 года. По словам Мадуро, соответствующая договоренность достигнута по итогам визита исполнительного вице-президента республики Дельси Родригеса в Москву.

Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".

Двое из троих алтайских врачей, которые заболели коронавирусом после вакцинации, вышли на работу на прошлой неделе.