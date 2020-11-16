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Россия поставит 10 млн доз вакцины "Спутник V" в Венесуэлу

, ИА "Амител"
О массовой закупке объявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро
Фото: professionali.ru

Фото: professionali.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закупке 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства уточнил, что указанный объем будет поставлен в южноамериканскую страну в первом триместре 2021 года. По словам Мадуро, соответствующая договоренность достигнута по итогам визита исполнительного вице-президента республики Дельси Родригеса в Москву.

Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".

Двое из троих алтайских врачей, которые заболели коронавирусом после вакцинации, вышли на работу на прошлой неделе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.11.2020 09:26
- гость -

Россиян никто не собирается вакцинировать, пусть дохнут?

16.11.2020 09:28
- гость -

3 из 42 человек заразились? Это 3/42= 0.071
Менее 10 % , что у пиндосов

16.11.2020 09:31
- гость -

Уже известно, что РФ не может производить вакцину - поэтому вождь обратился к Макрону, и есть информация, что производство будет в Ю. Корее. При этом третий этап проверки вакцины еще идет и нет информации, а помогает ли ЭТА вакцина вообще...

16.11.2020 09:38
-меcный-

16.11.2020 09:31
- гость -

А главное, есть ли основания доверять, тому кто проводит эти испытания?

16.11.2020 09:43
- гость -

16.11.2020 09:31
- гость -

Вот именно. Поэтому решение правильное)

16.11.2020 09:47
- гость -


16.11.2020 09:43
- гость -

О каком решении вы говорите - производить вакцину, которая не помогает?!

16.11.2020 09:51
- гость -


16.11.2020 09:38
-меcный-


Оснований нет никаких!

16.11.2020 09:56
Мимопроходящий

V значит "Вендетта"!

16.11.2020 09:56
Гость

16.11.2020 09:38
-меcный-
Тебе-то точно американскую пришлют- она безопасна м эффективна. (причём бесплатно,как ты всегда просишь)

16.11.2020 10:01
гость

Так Венесуэла страна-банкрот, чёрная дыра. Россия за последние десять лет выдала Венесуэле кредитов на $17 млрд. Чем рассчитываться будут за вакцину и когда? Опять российские пенсионеры за всё заплатят.

16.11.2020 10:11
- гость -

16.11.2020 09:31
- гость -
Уже известно, что РФ не может производить вакцину - поэтому вождь обратился к Макрону, и есть информация, что производство будет в Ю. Корее. При этом третий этап проверки вакцины еще идет и нет информации, а помогает ли ЭТА вакцина вообще...

клоун, бред у тебя на фоне ковида?

16.11.2020 10:16
- гость -

Верить ТАСС? Вы серьёзно? Российские производственные мощности позволят до конца года произвести всего 1,5 млн доз "Спутника". Реально помочь всему миру сможет Китай. У них и вакцина есть, и делать они её будут миллиардами.

16.11.2020 10:22
- гость -

Главное мы первые изготовили вакцину. Остальное вторично.

16.11.2020 10:25
- гость -

Верить можно только А. Чубайс.

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