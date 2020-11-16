Россия поставит 10 млн доз вакцины "Спутник V" в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закупке 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства уточнил, что указанный объем будет поставлен в южноамериканскую страну в первом триместре 2021 года. По словам Мадуро, соответствующая договоренность достигнута по итогам визита исполнительного вице-президента республики Дельси Родригеса в Москву.
Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".
Двое из троих алтайских врачей, которые заболели коронавирусом после вакцинации, вышли на работу на прошлой неделе.
Комментарии
Россиян никто не собирается вакцинировать, пусть дохнут?
3 из 42 человек заразились? Это 3/42= 0.071
Менее 10 % , что у пиндосов
Уже известно, что РФ не может производить вакцину - поэтому вождь обратился к Макрону, и есть информация, что производство будет в Ю. Корее. При этом третий этап проверки вакцины еще идет и нет информации, а помогает ли ЭТА вакцина вообще...
16.11.2020 09:31
- гость -
А главное, есть ли основания доверять, тому кто проводит эти испытания?
16.11.2020 09:31
- гость -
Вот именно. Поэтому решение правильное)
16.11.2020 09:43
- гость -
О каком решении вы говорите - производить вакцину, которая не помогает?!
16.11.2020 09:38
-меcный-
Оснований нет никаких!
V значит "Вендетта"!
16.11.2020 09:38
-меcный-
Тебе-то точно американскую пришлют- она безопасна м эффективна. (причём бесплатно,как ты всегда просишь)
Так Венесуэла страна-банкрот, чёрная дыра. Россия за последние десять лет выдала Венесуэле кредитов на $17 млрд. Чем рассчитываться будут за вакцину и когда? Опять российские пенсионеры за всё заплатят.
16.11.2020 09:31
- гость -
Уже известно, что РФ не может производить вакцину - поэтому вождь обратился к Макрону, и есть информация, что производство будет в Ю. Корее. При этом третий этап проверки вакцины еще идет и нет информации, а помогает ли ЭТА вакцина вообще...
клоун, бред у тебя на фоне ковида?
Верить ТАСС? Вы серьёзно? Российские производственные мощности позволят до конца года произвести всего 1,5 млн доз "Спутника". Реально помочь всему миру сможет Китай. У них и вакцина есть, и делать они её будут миллиардами.
Главное мы первые изготовили вакцину. Остальное вторично.
Верить можно только А. Чубайс.