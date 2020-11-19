Билайн ускорил мобильный интернет в городах Алтайского края и Республики Алтай

Крупный мобильный оператор связи Билайн завершил очередной технический этап по модернизации сети LTE в Алтайском крае и Республике Алтай. В результате в среднем скорость мобильного интернета в городах во второй половине 2020 года выросла в 1,5 раза.

Согласно последним замерам, обновленная скорость в пиковые часы нагрузки составляет около 15-20 Мбит/с. Это позволило сделать для абонентов Билайна использование интернета удобнее: страницы, видео и музыка теперь загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

Отметим, что Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек. Так, в первой половине 2020 года еще около 40 000 жителей края более чем в 40 селах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G. По данным компании, эта услуга стала доступна порядка 85% населения Алтайского края.