Медовый Спас приближается. Какого числа отмечают праздник в 2026 году

Существует у праздника и другое народное название — Мокрый Спас, или Спас на воде

09 августа 2026, 11:06, ИА Амител

Женщина наливает мед в банку / Фото: amic.ru

Первый из трех августовских Спасов — Медовый — православные верующие отметят 14 августа. Дата праздника остается неизменной из года в год и одновременно приходится на начало Успенского поста. Позднее в августе отмечаются еще два Спаса — Яблочный и Ореховый.

Одна из наиболее известных народно-христианских традиций этого дня связана с медом. К середине августа начинался сбор нового урожая, который было принято приносить в храм для освящения.

В церковном календаре 14 августа связано с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно преданию, в древнем Константинополе часть Креста, на котором был распят Иисус Христос, выносили верующим для поклонения. Считалось, что прикосновение к святыне способно даровать исцеление.

Существует у праздника и другое народное название — Мокрый Спас, или Спас на воде. Оно связано с традицией освящения воды. В этот день совершались крестные ходы к водоемам, люди очищали и освящали колодцы, купались сами и купали домашний скот.

В храмах на Медовый Спас совершается малое освящение воды.

Праздник открывает Успенский пост. Поэтому верующим, которые его соблюдают, с 14 августа следует придерживаться установленных ограничений в питании, в том числе отказаться от мясных и молочных продуктов.