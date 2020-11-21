Звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой

Тело 82-летней российской актрисы Людмилы Князевой обнаружили в ее собственной квартире в Москве, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, внучка Князевой сама обратилась в полицию, поскольку в течение нескольких дней не могла связаться с артисткой. После вскрытия квартиры полицейские обнаружили ее труп.

При этом врачи не выявили признаков насильственной смерти. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Людмила Князева известна по съемкам в сериале "Глухарь. Возвращение" и шоу "Наша Russia".