81-летний пенсионер до смерти забил поленом знакомого

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 81-летнего жителя села Куюс Чемальского района, которого обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Правоохранители выяснили, что пенсионер пришел в гости к знакомому и они стали совместно распивать спиртное. В ночь с 27 на 28 марта 2020 года между ними случилась ссора. Один из собутыльников не совладал со своим гневом.

"Злоумышленник схватил деревянное полено и ударил им не менее одиннадцати раз по голове и не менее восьми раз по рукам потерпевшего, которыми тот защищал свою голову от наносимых разъяренным мужчиной ударов, причинив тем самым потерпевшему телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе открытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей свода, от которой он скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени", – уточнили следователи.

Мужчина не признал своей вины. Несмотря на это, следователи сумели собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.