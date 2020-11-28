Жители Горного Алтая обманули страховщиков на 1,6 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местных жителей, обвиняемых в афере при получении страховых выплат.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, житель Горно-Алтайска инсценировал ДТП с целью извлечения незаконной прибыли от выплат страховщиков. К афере он привлекал знакомых. С 2018 года им удалось таким образом получить от компаний свыше 1,6 млн рублей.

Им вменяют мошенничество в сфере страхования в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.