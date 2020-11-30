Такой день. Режим "черного неба" в Барнауле и нарушения в школьном питании

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 ноября. Без коронавируса.

Продлен режим "черного неба" в Барнауле. Согласно прогнозу синоптиков, до 16:00 1 декабря в воздухе краевой столицы будет наблюдаться повышенное скопление загрязняющих веществ. Вредные примеси будут хуже рассеиваться из-за слишком слабого ветра, похолодания и отсутствия осадков.

Шесть человек, в том числе ребенка, вывели спасатели из опасной зоны многоэтажки в краевой столице по адресу ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 29, во время пожара в одной из квартир. Всего эвакуировали 15 жителей. Один человек получил травмы.

Змеиногорская межрайонная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства в образовательных учреждениях муниципалитета. По итогам проверки возбудили четыре дела.

Минэкономразвития России направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, в том числе и Алтайского края. Почти треть средств предназначается Алтайскому краю, Республике Алтай, Курганской области, Карелии и Тыве. Суммарно на эти регионы приходится 1,46 млрд рублей.

Автоперевозчик "СолГри" объявил о запуске автобуса с автовокзала столицы Алтайского края до новосибирского аэропорта и обратно. Первый экспресс-рейс состоится во вторник, 1 декабря. Цена билета с багажом в одну сторону составит 900 рублей.

Славгородское собрание депутатов назначило на должность главы Славгорода Людмилу Подгору, которая с 16 июня исполняла обязанности мэра города. Кандидатов было всего два. Второй претендент – начальник управления делами администрации Славгорода Алексей Мариненко.

Профессор АлтГТУ Владимир Бородин стал первым обладателем премии имени Геннадия Саковича, которой удостаиваются работники и ветераны сферы промышленности, внесшие наибольший вклад в развитие Алтайского края. Награду вручил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.