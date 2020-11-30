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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 246

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за 30 ноября
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

В Алтайском крае вдвое сократилась нагрузка на врачей поликлиник и скорой помощи. В регион поступила новая партия вакцины от COVID-19, а в ковидных госпиталях намерены сокращать количество коек. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 224 человека заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 62 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 129 инфицированных, среди них 1789 детей.

Коронавирусом переболели 22 582 жителя Алтайского края. Еще 224 выздоровевших выписали из больниц за минувшие сутки. Сейчас в госпиталях лежат 2385 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 622 человека, 155 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе уже умерли 1114 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 567 случаях. 

2
Нагрузка на больницы спала
Почти в два раза сократилась нагрузка на врачей поликлиник и скорой помощи​ в Алтайском крае. Если в октябре (в пиковую ситуацию) к врачам обращалось около 25 тыс. пациентов с вирусными инфекциями, то сейчас – 10-12 тысяч.

"Наверное, сейчас мы вышли на плато, потому что нагрузка и на скорую помощь, и на поликлиники снизилась практически в два раза, по сравнению с тем пиком, который у нас был в конце октября. И в регионе появился свободный коечный фонд. Поэтому мы уже сейчас сворачиваем некоторые ковидные госпитали, чтобы вернуться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями", – пояснила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.

Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы может произойти очередной подъем заболеваемости. "Пока не начнется массовая вакцинация против коронавируса, то повторение пиков будет обязательно. И насколько эта ситуация растянется, будет сложно сказать", – рассказала Вахлова.

3
Новая партия вакцины
Две тысячи доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступили в Алтайский край. Но прививать ими будут только медиков, которые много контактируют с населением, рассказала Жанна Вахлова.

Ставить прививки от коронавируса будут в поликлинике №1 Барнаула. В Минздраве говорят, что сейчас формируются списки людей на вакцинацию. В прививочной кампании будут участвовать не только барнаульские врачи, но и районные. В первую очередь прививать будут тех, кто не болел коронавирусной инфекцией.

А вот массовая вакцинация населения начнется ближе к весне 2021 года, говорят в Минздраве.

4
В ковидных госпиталях сократят койки
Часть коечного фонда для ковидных больных переведут на оказание специализированной медпомощи. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По данным ведомства, в регионе свободен 31% коек, предусмотренных для зараженных коронавирусом

"Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее", – сказал Попов. 

Всего в ковидных госпиталях Алтайского края развернуто 5595 коек, из них 3019 имеют подключение к кислороду, 488 оборудованы аппаратами ИВЛ.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

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Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 30 ноября?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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