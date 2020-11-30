В Алтайском крае вдвое сократилась нагрузка на врачей поликлиник и скорой помощи. В регион поступила новая партия вакцины от COVID-19, а в ковидных госпиталях намерены сокращать количество коек. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 224 человека заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 62 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 129 инфицированных, среди них 1789 детей.
Коронавирусом переболели 22 582 жителя Алтайского края. Еще 224 выздоровевших выписали из больниц за минувшие сутки. Сейчас в госпиталях лежат 2385 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 622 человека, 155 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе уже умерли 1114 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 567 случаях.
"Наверное, сейчас мы вышли на плато, потому что нагрузка и на скорую помощь, и на поликлиники снизилась практически в два раза, по сравнению с тем пиком, который у нас был в конце октября. И в регионе появился свободный коечный фонд. Поэтому мы уже сейчас сворачиваем некоторые ковидные госпитали, чтобы вернуться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями", – пояснила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.
Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы может произойти очередной подъем заболеваемости. "Пока не начнется массовая вакцинация против коронавируса, то повторение пиков будет обязательно. И насколько эта ситуация растянется, будет сложно сказать", – рассказала Вахлова.
Ставить прививки от коронавируса будут в поликлинике №1 Барнаула. В Минздраве говорят, что сейчас формируются списки людей на вакцинацию. В прививочной кампании будут участвовать не только барнаульские врачи, но и районные. В первую очередь прививать будут тех, кто не болел коронавирусной инфекцией.
А вот массовая вакцинация населения начнется ближе к весне 2021 года, говорят в Минздраве.
"Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее", – сказал Попов.
Всего в ковидных госпиталях Алтайского края развернуто 5595 коек, из них 3019 имеют подключение к кислороду, 488 оборудованы аппаратами ИВЛ.
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