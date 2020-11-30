Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 224 человека заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 62 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 129 инфицированных, среди них 1789 детей.

Коронавирусом переболели 22 582 жителя Алтайского края. Еще 224 выздоровевших выписали из больниц за минувшие сутки. Сейчас в госпиталях лежат 2385 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 622 человека, 155 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе уже умерли 1114 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 567 случаях.