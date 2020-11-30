Алтайскому краю выделили крупную сумму на борьбу с бедностью

Минэкономразвития России направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, в том числе и Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.
Почти треть средств предназначается Алтайскому краю, Республике Алтай, Курганской области, Карелии и Тыве. Суммарно на эти регионы приходится 1,46 млрд рублей.
В Алтайском крае деньги направят на поддержку малого бизнеса, а в Республике Алтай – на субсидирование авиаперевозок, развитие туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Основная цель индивидуальной программы развития региона – поддержка экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, за пять лет Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета.
Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число. Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.
Комментарии
то - то в миг стал богаче на 1,4 млрд рублей, поздравляем!
А с бедностью кого бороться собираются, если чинуш, то у них это прекрасно получается, а если населения края то как-то не очень.
каждому бедному по 1,4млрд?
вначале загоняют в нищету- затем помогают подачками,,,бороться с бедностью".
сказочные
реализацию индивидуальных программ развития
В очередной раз ограниченная группа лиц станет богаче.
Не в показателях дело, а в полной административной и экономической не самостоятельности регионов. Либо демонтируйте путинскую вертикаль, либо уберите из названия страны "федерация". Такие подачки нигде и никогда бедность не победили.
Ну, наконец-то несколько чиновников победят свою бедность.
Кто у кормушки - тот победит!
На несколько регионов 1.4 миллиарда рублей. Смех да и только. При обыске дома мэра Томска Кляйна жена выбросила водителю - охраннику подушку с дебетовыми картами на сумму 1.3 миллиарда рублей. И это не все деньги этой семьи. У кого-то в подушке лежит больше чем выделят на борьбу с бедностью в Алтайском крае.
Главное чтобы с бедностью путем расстрела не начали бороться, а то если каждого бедного к стенке, то и показатели улучшаться и деньги освоятся.
шутка (юмора)
Давайте на эти деньги еще лестницу на гору построим
30.11.2020 13:11
Смешные деньги
Кляйн гендиректор "Томского пива", известного на всю страну. Не удивительно.
Смешно, не стыдно по шесть тысяч присваивать?
30.11.2020 13:11
Смешные деньги
В каждом доме по две пивнушки... не удивительно, что у них миллиарды. А на чем спать каждому свое, у богатых свои причуды)))