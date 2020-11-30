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Новости

Алтайскому краю выделили крупную сумму на борьбу с бедностью

, ИА "Амител"
В пять регионов направили более 1,4 млрд рублей
Фото: stroipol.com

Фото: stroipol.com

Минэкономразвития России направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, в том числе и Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Почти треть средств предназначается Алтайскому краю, Республике Алтай, Курганской области, Карелии и Тыве. Суммарно на эти регионы приходится 1,46 млрд рублей.

В Алтайском крае деньги направят на поддержку малого бизнеса, а в Республике Алтай – на субсидирование авиаперевозок, развитие туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Основная цель индивидуальной программы развития региона – поддержка экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, за пять лет Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число. Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.11.2020 12:55
- гость -

то - то в миг стал богаче на 1,4 млрд рублей, поздравляем!

30.11.2020 12:55
- гость -

А с бедностью кого бороться собираются, если чинуш, то у них это прекрасно получается, а если населения края то как-то не очень.

30.11.2020 12:57
- гость -

каждому бедному по 1,4млрд?

30.11.2020 12:57
Эхо

вначале загоняют в нищету- затем помогают подачками,,,бороться с бедностью".

30.11.2020 12:58
- гость -

сказочные

30.11.2020 12:59
- гость -

реализацию индивидуальных программ развития

В очередной раз ограниченная группа лиц станет богаче.

30.11.2020 13:00
АБОРИГЕН

Не в показателях дело, а в полной административной и экономической не самостоятельности регионов. Либо демонтируйте путинскую вертикаль, либо уберите из названия страны "федерация". Такие подачки нигде и никогда бедность не победили.

30.11.2020 13:07
- гость -

Ну, наконец-то несколько чиновников победят свою бедность.

30.11.2020 13:10
гость

Кто у кормушки - тот победит!

30.11.2020 13:11
Смешные деньги

На несколько регионов 1.4 миллиарда рублей. Смех да и только. При обыске дома мэра Томска Кляйна жена выбросила водителю - охраннику подушку с дебетовыми картами на сумму 1.3 миллиарда рублей. И это не все деньги этой семьи. У кого-то в подушке лежит больше чем выделят на борьбу с бедностью в Алтайском крае.

30.11.2020 13:16
- гость -

Главное чтобы с бедностью путем расстрела не начали бороться, а то если каждого бедного к стенке, то и показатели улучшаться и деньги освоятся.

30.11.2020 13:16
- гость -

шутка (юмора)

30.11.2020 13:20
- гость -

Давайте на эти деньги еще лестницу на гору построим

30.11.2020 13:21
- гость -

30.11.2020 13:11
Смешные деньги

Кляйн гендиректор "Томского пива", известного на всю страну. Не удивительно.

30.11.2020 13:28
- гость -

Смешно, не стыдно по шесть тысяч присваивать?

30.11.2020 13:29
- гость -

30.11.2020 13:11
Смешные деньги

В каждом доме по две пивнушки... не удивительно, что у них миллиарды. А на чем спать каждому свое, у богатых свои причуды)))

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