Алтайскому краю выделили крупную сумму на борьбу с бедностью

Минэкономразвития России направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, в том числе и Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Почти треть средств предназначается Алтайскому краю, Республике Алтай, Курганской области, Карелии и Тыве. Суммарно на эти регионы приходится 1,46 млрд рублей.

В Алтайском крае деньги направят на поддержку малого бизнеса, а в Республике Алтай – на субсидирование авиаперевозок, развитие туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Основная цель индивидуальной программы развития региона – поддержка экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, за пять лет Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число. Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.