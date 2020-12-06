В Горном Алтае резко снизилось суточное число заболевших ковидом

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили еще 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Это почти на треть ниже, чем днем ранее.

Инфекцию выявили у 33 жителей Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 31 жителя Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Майминского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Онгудайского района; у одного ребенка в Чойском районе.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 11 893. Из них выздоровели 11 123 человека, в том числе 140 – за последние сутки.