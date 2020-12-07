Российских журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже в Турции

Задержанных в Турции российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина могут обвинить в шпионаже. Об этом рассказал источник агентства РИА Новости.

"Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению", – сказал собеседник агентства.

Сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Тогда Петрушко и Малышкин рассказали, что их задерживают неизвестные и "ведут куда-то".

Российские и турецкие власти поддерживают связь и проясняют информацию.