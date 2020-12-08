Бары и кафе Санкт-Петербурга создали "карту сопротивления" антиковидным мерам

Более 40 баров и кафе в Санкт-Петербурге выступили против решения властей полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты. Схема расположения подобных заведений появилась на странице проекта с названием "Карта сопротивления".

В соответствии с решением городских властей, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря и по 3 января работа заведений общепита будет прекращена полностью.

Согласно описанию, указанные рестораны, бары и кальянные продолжат работать для гостей в штатном режиме, поскольку если "они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются".

Как объяснил инициатор проекта предприниматель Александр Коновалов РБК, к проекту присоединилось еще около 200 заведений, которые в ближайшее время добавят на карту. При этом санкций Роспотребнадзора они не боятся, ведь "не работать – смерть, без преувеличения".