Полицейские задержали барнаульца, который поднял закладку

32-летнего жителя Барнаула задержали сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МВД.
По данным полиции, задержание произошло возле дачного дома в одном из садоводств. Именно там мужчина забрал синтетический наркотик и попался стражам порядка. Масса вещества составила 2,09 грамма.
"Задержанный свою вину не отрицал. В ходе допроса он признался, что наркотическое вещество заказал через Интернет, после чего поднял так называемую закладку по присланным координатам", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Чистосердечное признание уменьшает наказание, но увеличивает срок!
И задержали бомжа, который справлял «нужду» в неположенном месте...
Вам, что, писать больше не о чем???
Мусора пасли эту закладку для собственных нужд, а тут такой приходит, забирает...да?
Ни когда ни один мусор наркобарона не задержит
Они тогда без работы останутся
И задержали бомжа, который справлял «нужду» в неположенном месте...
Вам, что, писать больше не о чем???
А какую новость вы хотите? Может "Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозрительного человека с куском льда и маской на глазах у которого обнаружили 10 млн." ?
10.12.2020 13:11
- гость -
Ты сильно в теме?
Мало Тобольская 32 стоит киоск по продаже специй , За "специями" в очередь прет молодняк , худые , с безумными глазами. Вся округа знает , торгуют наркотой. Думаю и менты в теме. Но бойкая торговля идет второй год... А тут ,аж 2 гр !!!