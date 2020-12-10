Полицейские задержали барнаульца, который поднял закладку

32-летнего жителя Барнаула задержали сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МВД.

По данным полиции, задержание произошло возле дачного дома в одном из садоводств. Именно там мужчина забрал синтетический наркотик и попался стражам порядка. Масса вещества составила 2,09 грамма.

"Задержанный свою вину не отрицал. В ходе допроса он признался, что наркотическое вещество заказал через Интернет, после чего поднял так называемую закладку по присланным координатам", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.