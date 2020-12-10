Власти Алтайского края не планируют сокращать объем финансирования культуры в 2021 году

Власти Алтайского края выделят более 1,5 млрд рублей на сферу культуры в 2021 году. Об этом заявила руководитель регионального Минкульта Елена Безрукова во время онлайн-брифинга в четверг, 10 декабря. При этом вопрос об обновлении материальной базы из-за последствий пандемии остается открытым.

Как объяснила министр, в 2021 году финансирование сохранится на уровне текущего года. При этом в крае придется провести "чуть меньше мероприятий и потратить на это меньше средств".

"Открытым остается вопрос направления средств на обновление материально-технической базы, к которому мы уже привыкли", – сказала Безрукова.

Глава ведомства отметила, что только в рамках нацпроекта "Культура" регион в 2021 году получит 148 млн рублей из федерального центра. На эти средства проведут ремонт в трех Домах культуры, трех детских школах искусств, откроют три виртуальных концертных зала и модельную библиотеку.