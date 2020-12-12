В Алтайском крае снизилось число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю снизилось с 1641 до 1259, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 5330 до 4623 мест. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 73%. Это больше, чем неделей ранее.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест. Пациентов планируют принимать там с 2021 года.

В конце ноября депутаты АКЗС спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывают ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.