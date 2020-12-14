Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов России

Алтайский край оказался за пределами первой тридцатки по уровню употребления алкоголя в России. Регион занял 52-е место из 83-х, где первая строчка – это самый непьющий субъект, а 83-я – самый злоупотребляющий.

При этом, по словам заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Татьяны Мурановой, поводов для гордости нет.

"Если смотреть по распространенности алкоголизма, то мы на 25% превышает средние общероссийские показатели. Также нам нечем гордиться и в рейтинге по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения. Ежегодно проводим порядка 30 тысяч медосвидетельствований. 25 тысяч из них подтверждают факт состояния алкогольного опьянения. По этому уровню мы в России находимся на третьем месте", – рассказала специалист.

В целом, по мнению Мурановой, Алтайский край – "хорошо пьющий" регион.

Как уже сообщал amic.ru, ранее врач-невролог высшей категории Евгений Мосин назвал две категории людей, которых невозможно закодировать от алкоголя.