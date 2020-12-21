Барнаулец напоил владельца Toyota Mark II и отправился кататься

Полицейские возбудили уголовное дело против 36-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что мужчина распивал спиртное с владельцем машины Toyota Mark II. Убедившись, что автолюбитель уснул, собутыльник взял у него ключи и отправился кататься.

О преступлении сообщила жена потерпевшего. По горячим следам барнаульца задержали. Угнанный автомобиль, стоимостью около 150 тысяч рублей, обнаружили брошенным в краевой столице. Транспортное средство не пострадало.

Действия горожанина квалифицировали по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.