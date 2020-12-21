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Новости

Две фуры столкнулись на трассе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Одна из машин принадлежит сети "Мария-Ра"
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае неподалеку от поселка Казачьего. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.

Согласно сообщению очевидца в паблике "Инцидент Барнаул", участниками аварии стали две фуры, на одной из которых видна надпись "Мария-Ра". Подробности происшествия и наличие пострадавших уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 20 декабря пассажирский автобус маршрута Бийск – Барнаул слетел в кювет неподалеку от Новоалтайска. По словам очевидцев, рядом находились еще два автомобиля со следами ДТП, а на дороге образовался небольшой затор. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.12.2020 12:57
- гость -

Там не дорога, а ледяное покрытие. Утром на этом же месте БЧД вылетел. Тальменское ДСУ убирать наледь будет?

21.12.2020 13:41
Алексей

все северо-восточные дрсу объединили в одно - Северо-восточное дсу.
но при этом в Тальменском районе чистят лучше чем в Первомайском. а Казачий это Первомайский район

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