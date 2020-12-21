Две фуры столкнулись на трассе в Алтайском крае

Два большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае неподалеку от поселка Казачьего. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.
Согласно сообщению очевидца в паблике "Инцидент Барнаул", участниками аварии стали две фуры, на одной из которых видна надпись "Мария-Ра". Подробности происшествия и наличие пострадавших уточняются.
Как ранее сообщил amic.ru, 20 декабря пассажирский автобус маршрута Бийск – Барнаул слетел в кювет неподалеку от Новоалтайска. По словам очевидцев, рядом находились еще два автомобиля со следами ДТП, а на дороге образовался небольшой затор.
Комментарии
Там не дорога, а ледяное покрытие. Утром на этом же месте БЧД вылетел. Тальменское ДСУ убирать наледь будет?
все северо-восточные дрсу объединили в одно - Северо-восточное дсу.
но при этом в Тальменском районе чистят лучше чем в Первомайском. а Казачий это Первомайский район