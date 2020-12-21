Две фуры столкнулись на трассе в Алтайском крае

Два большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае неподалеку от поселка Казачьего. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.

Согласно сообщению очевидца в паблике "Инцидент Барнаул", участниками аварии стали две фуры, на одной из которых видна надпись "Мария-Ра". Подробности происшествия и наличие пострадавших уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 20 декабря пассажирский автобус маршрута Бийск – Барнаул слетел в кювет неподалеку от Новоалтайска. По словам очевидцев, рядом находились еще два автомобиля со следами ДТП, а на дороге образовался небольшой затор.