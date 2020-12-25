В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП на Чуйском тракте

Около 13 часов 25 декабря на 186-м километре Чуйского тракта в районе ЗАТО Сибирский столкнулись два грузовика, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ", – рассказали в ведомстве.

От удара Ford отбросило в кювет и он воткнулся в сугроб. Водителю иномарки оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.