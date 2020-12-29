29 декабря. Совсем немного, и наполненный не самыми радостными событиями 2020-й уйдет в прошлое. Наш коллега Илья Звягинцев вспомнил главные мировые события уходящего года в новом выпуске "Топ-5", а мы предлагаем вам вспомнить события, которые случились или не случились с вами в 2020-м.

Можно просто подсчитать баллы и понять, что все "прелести" 2020-го вы не вкусили (к счастью). А можно наше комбо превратить в застольную игру с друзьями. И если с вами произошло что-то из списка ниже – выпивать. Апельсиновый сок, конечно. Кто больше выпил / у кого больше баллов – проиграл.

Максимальное количество баллов, которые можно получить, – 500. Сколько у вас? Пишите в комментариях, никто ведь не узнает, что именно принесло вам баллы!