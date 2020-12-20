20 декабря. Новый год – это не только про чудо и помощь, это еще и про обновление и очищение. Мы желаем друг другу, чтобы все плохое осталось позади, с января планируем начать учить новый язык или встать на сноуборд наконец. Предлагаем сделать первые шаги к расхламлению и очищению прямо сейчас – и начать с гардероба.

Разберите сегодня свои шкафы и найдите вещи, которые стали вам малы или вы их давно не носите, или, на ваш взгляд, вышли из моды. Еще можете найти старые одеяла, простыни, свитеры, которые никак не отвезете на дачу.

Зачем?

Во-первых, вы наведете порядок в шкафу, а в конце года любая уборка имеет терапевтический эффект. Хотя бы отвлечет от дел насущных. Во-вторых, так вы сможете помочь нуждающимся. Карма и все такое, если вы в это верите.

И куда это все?

Есть несколько вариантов. Первый (самый простой) – одежду, у которой есть шанс начать вторую жизнь, можно отдать волонтерам проекта "Мусора больше нет. Барнаул" (МНБ). Сотрудники организации передадут вещи в фонды, которые отправят их новым владельцам. Принести одежду можно на пункты сбора вторсырья, которые устраивают волонтеры каждую последнюю субботу месяца. Сейчас из-за запрета массовых мероприятий большие сборы проводятся не так часто, зато есть шанс, что мобильный пункт приедет прямо к вам во двор. За расписанием акций удобно следить в Instagram-аккаунте "Мусора больше нет. Барнаул". А может, вам удобнее экотакси, которое приедет и заберет ваши вещи? О нем читайте там же.

Еще вариант – дождаться свопа и обменять свои вещи на другие. Шкаф это более свободным не сделает, но гардероб обновит и эмоций подарит. Своп – это небольшое мероприятие по обмену одеждой: веселая тусовка людей, которые живут по принципам осознанного потребления. Мастер-классы, советы стилистов, интересные знакомства – это тоже все про своп. Участие в нем платное, зато можно забрать все, что хочется. Сюда можно принести книги, украшения, элементы декора, одежду, обувь и сумки, тогда своп будет подешевле. Организуют его в Барнауле тоже ребята из МБН, следить за анонсами свопов можно у них в Instagram.

Зачем мы писали о старых свитерах и одеялах? В этом всегда нуждаются в приюте "Ласка". Ваши старые и ненужные вещи могут согреть собачек в уличных будках.

Также вещи можно отдать на переработку: одежду, например, в магазин H&М, а обувь – в Rendez-vous, за это вам начислят бонусы или предоставят скидку.

А если вы только начали готовиться к Новому году, почитайте, что еще можно успеть сделать: пересмотреть праздничные фильмы, собрать подарки бабушкам и дедушкам в дома престарелых или сыграть в "Тайного Санту" с друзьями или коллегами.