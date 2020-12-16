16 декабря. До Нового года осталось чуть больше двух недель. Еще есть время завершить важные рабочие дела, купить елку и икру по акции, составить праздничное меню и придумать, что подарить близким. Пока мы еще не погрузились в праздничную суматоху и жизнь еще более-менее будничная, давайте вспомним, чем тяжелый 2020 год нас все-таки порадовал. Было трудно: изоляция и удаленка, сводки с ковидных полей и вести из госпиталей, закрыто все, потом закрыто почти все, сейчас – открыто все, но не совсем. Впрочем, психологи учат меньше думать о плохом, а больше концентрироваться на позитивном. Давайте вспомним, что хорошего произошло в 2020-м?

Мы начнем, ладно?

Редакция amic.ru ушла на удаленку и чуть не сошла с ума. Мы научились проводить планерки по Zoom, чаще брать интервью по телефону и "Скайпу" (мы всегда на телефоне вообще-то, но привыкли, что героев легче разговорить с глазу на глаз).

Несмотря на то, что кто-то постоянно выпадал из рабочего процесса из-за ковида, написали, озвучили и выпустили в свет второй сезон аудиогида "Город, слушай!".

Запустили новый видеопроект "Топ-5". Пока вышло всего три выпуска, и нам очень важно ваше мнение. Поделитесь?

А в декабре amic.ru выиграл первый приз сибирского этапа конкурса "Вместе Медиа" в номинации "Новость". Приятно!

Ну что еще... Ах да! На канале amic.ru на YouTube случился рекорд – видео об аварийной посадке самолета "Руслан" набрало больше трех миллионов просмотров.

Наш главный редактор Елена Пацар между волн коронавируса отдохнула в Сочи (для человека, который живет без отпуска годами, это событие), эсэмэмщица Маша Власова сдала на права, менеджер проектов Егор Галкин купил первую машину, а заместитель главного редактора Елена Лепезина водится с двумя милейшими котятами и ищет, куда их пристроить. Хотите потомство шотландки (победительницы кошачьих выставок, между прочим) и подлеца, как говорит Елена, пишите!

А чем хорошим запомнился вам 2020-й? Пишите в комментариях и делитесь своей радостью!