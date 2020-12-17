17 декабря. С детства мы верим, что Новый год – волшебное время. Мы писали письма Дедушке Морозу, ждали под елкой заветный сверток и так старались в новогоднюю ночь не заснуть как можно дольше! Мы выросли и теперь сами волшебники – сами устраиваем праздник и себе, и своим детям. Стать волшебником и для жителей алтайских домов престарелых предлагает фонд "Старость в радость".

Уже восьмой год алтайское отделение фонда собирает подарки для сотен своих подопечных – небольшие, но каждому! Полотенце, крем, зефир, бритвенные принадлежности – от Дедушки Мороза старики не ждут многого. Но очень радуются подаркам. Особенно если в подарочном пакетике лежит маленькая открыточка с добрыми пожеланиями. В этом году подарки ценны как никогда: волонтеры, которые навещают бабушек и дедушек, уже семь месяцев не могут с ними общаться с глазу на глаз: из-за коронавируса дома престарелых стали закрытой территорией.

"Мы могли бы быть их внуками, но станем их Дедом Морозом", – говорят ребята из фонда. Вы тоже можете стать Дедом Морозом и сотворить новогоднее чудо – нужно только собрать небольшой подарок и принести его в пункт приема.

В подарок можно положить:

Сладости: батончики, мармелад, пастилу, зефир в коробочке, плитку шоколада. Обратите внимание на срок годности! Лучше не класть вафли, печенье, шоколадные фигурки – они могут раскрошиться при перевозке.

Небольшой календарь на 2021 год.

Хлопчатобумажное полотенце.

Одежда: ночная рубашка х/б или халатик (для бабушек от 50-го размера) или футболка х/б (для дедушек от 52-го размера), носки шерстяные или варежки, тапочки, шарф или шапочка.

Средство гигиены: гель для душа, шампунь, бритвенные принадлежности и средства для бритья, бритва, в том числе электрическая, кремы для лица и для рук, недорогой парфюм (мужской и женский).

Чай, кофе.

Также дома престарелых всегда нуждаются в подгузниках, урологических прокладках, одноразовых впитывающих пеленках, сладостях для диабетиков, журналах и сканвордах. Такие вещи можно не класть в подарок, а просто передать с волонтерами.

Куда можно отнести подарок? Вот список постоянных пунктов приема:

Офис отделения фонда "Старость в радость": Барнаул, улица Деповская, 7, офис А1-110. По предварительному звонку 8-923-006-56-88.

Магазин "Главпарфюмер": Барнаул, улица Молодежная, 34. Ежедневно с 10 до 20 часов.

Студия красоты "Шоколад": Барнаул, улица 65 лет Победы, 41. Ежедневно с 10 до 20 часов.

Автоцентр для иномарок Namavto: Новоалтайск, улица Вагоностроительная, 1В. Режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18, суббота – с 10 до 17 часов, воскресенье – выходной.

Также подарок можно оставить в одном из 17 пунктов СДЭК в Барнауле. Список адресов – в группе "Старость в радость" в соцсети "ВКонтакте".

Выбирайте, какой пункт приема ближе к вам.

Подарки для стариков будут принимать до 25 декабря включительно, волонтерам осталось собрать 900 подарков, чтобы на Новый год сделать каждую бабушку и каждого дедушку чуточку счастливее. Редакция amic.ru уже собирает подарочки. Вы с нами?