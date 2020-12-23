23 декабря. В магазинах еще нет больших очередей, и можно без нарушения социальной дистанции купить консервированные овощи, мясо или напитки на стол. Но что со всем этим делать 31 декабря?
Мы нашли для вас три несложных и небанальных рецепта, которыми вы сможете разнообразить новогоднее меню. Выбирайте, что больше нравится – салат с индейкой, блинчики с лососем или томленый кролик по рецепту фудблогера @sofy_yummy.
Салат с индейкой и пикантным соусом
Что нам понадобится (на 3-4 порции):
- 450 граммов бедра индейки
- 150 граммов свежего салата
- четверть красной луковицы
- 40 граммов фисташек
- один болгарский перец
- соль, две чайные ложки копченой паприки, чайная ложка сушеного чеснока
Для заправки:
- 50 мл соевого соуса
- две столовые ложки оливкового масла
- столовая ложка лимонного сока
- долька чеснока
Духовку разогреть до 200°С. Бедро индейки промыть, просушить бумажными салфетками и натереть солью, сушеным чесноком и копченой паприкой. Положить в рукав для запекания и отправить в разогретую духовку на 20-25 минут. Туда же в это время отправить болгарский перец на 20 минут. Перец вынуть из духовки, положить в мешочек на 5 минут и очистить от кожицы и семян внутри.
Для приготовления заправки нужно смешать соевый соус и оливковое масло, лимонный сок и раздавленный чеснок. Листья салата смешать с заправкой (оставьте треть, чтобы полить готовый салат). На листья выложить овощи (нарезанные кубиками перец и лук полукольцами), далее – небольшими кусочками индейку и очищенные фисташки. Сверху полить все оставшимся соусом.
Нежные мини-блинчики с лососем
Что нам понадобится:
- 160 граммов муки
- чайная ложка разрыхлителя
- соль и сахар по половине чайной ложки
- столовая ложка мелко нарезанного укропа
- 50 граммов сливочного сыра
- 25 граммов сливочного масла
- яйцо
- 170 мл молока
- 250 граммов слабосоленого лосося
Соус:
- 140 граммов сливочного сыра
- 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта
- щепотка соли
- пара веточек укропа
Готовим мини-блинчики: смешаем сначала сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, разрыхлитель и укроп.
В отдельной емкости смешиваем молоко, яйцо, сливочный сыр и растопленное сливочное масло до однородности. Вводим сухую смесь и доводим блинное тесто до однородности. Оно должно получиться густое, как на оладьи.
Сковороду разогреваем и добавляем немного подсолнечного масла. В хорошо разогретое масло столовой ложкой выкладываем тесто и жарим блинчики с двух сторон по минуте. Для соуса смешиваем сливочный сыр, йогурт или сметану, укроп и соль. Рыбу нарезаем тонкими пластиками. На блинчик выкладываем чайную ложку соуса, кусочек рыбки и веточку укропа.
Нежный кролик, томленый в сливочном соусе
Что нам понадобится:
- тушка кролика (~1-1,3 кг)
- 3-4 средних картофелины
- крупная морковь
- 3 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 250 жирных (20-30%) сливок
- 15 граммов сливочного масла
- 2 столовые ложки оливкового масла
Для маринада:
- 3 столовые ложки винного уксуса
- чайная ложка мёда
- 2 зубчика мелко рубленного чеснока
- 2 чайных ложки тимьяна
- столовая ложка лимонного сока
- соль, маленькая щепотка сахара
- 2 чайных ложки мягкой горчицы
Для маринада смешать в емкости все необходимые ингредиенты. Кролика разделать на порционные кусочки и выложить в маринад на 12-24 часа, накрыв пищевой пленкой. Мясо вынуть из маринада, промокнуть бумажными салфетками (маринад не выливать).
На сковороде растопить сливочное масло, влить оливковое и обжарить каждый кусок с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 5 минут). Далее добавить нарезанные кубиками морковь, сельдерей и раздавленный тупой частью ножа чеснок. Влить процеженный маринад и 100 мл воды, накрыть крышкой и оставить томиться около 40 минут на огне чуть ниже среднего.
Тем временем картофель нарезать крупно и обжарить на оливковом масле до румяной корочки практически до готовности (15-17 минут).
Картофель отправить к кролику, влить сливки, добавить соль и, не доводя до кипения, томить еще 20-25 минут. Подавать кролика горячим, обильно посыпав зеленью.
А если вы только начали готовиться к Новому году, почитайте, что еще можно успеть сделать: разобрать шкаф с одеждой, создать карту желаний на 2021 год или сыграть в "Тайного Санту" с друзьями или коллегами.
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