23 декабря. В магазинах еще нет больших очередей, и можно без нарушения социальной дистанции купить консервированные овощи, мясо или напитки на стол. Но что со всем этим делать 31 декабря?

Мы нашли для вас три несложных и небанальных рецепта, которыми вы сможете разнообразить новогоднее меню. Выбирайте, что больше нравится – салат с индейкой, блинчики с лососем или томленый кролик по рецепту фудблогера @sofy_yummy.

Салат с индейкой и пикантным соусом

Что нам понадобится (на 3-4 порции):

450 граммов бедра индейки

150 граммов свежего салата

четверть красной луковицы

40 граммов фисташек

один болгарский перец

соль, две чайные ложки копченой паприки, чайная ложка сушеного чеснока

Для заправки:

50 мл соевого соуса

две столовые ложки оливкового масла

столовая ложка лимонного сока

долька чеснока

Духовку разогреть до 200°С. Бедро индейки промыть, просушить бумажными салфетками и натереть солью, сушеным чесноком и копченой паприкой. Положить в рукав для запекания и отправить в разогретую духовку на 20-25 минут. Туда же в это время отправить болгарский перец на 20 минут. Перец вынуть из духовки, положить в мешочек на 5 минут и очистить от кожицы и семян внутри.

Для приготовления заправки нужно смешать соевый соус и оливковое масло, лимонный сок и раздавленный чеснок. Листья салата смешать с заправкой (оставьте треть, чтобы полить готовый салат). На листья выложить овощи (нарезанные кубиками перец и лук полукольцами), далее – небольшими кусочками индейку и очищенные фисташки. Сверху полить все оставшимся соусом.

Нежные мини-блинчики с лососем

Что нам понадобится:

160 граммов муки

чайная ложка разрыхлителя

соль и сахар по половине чайной ложки

столовая ложка мелко нарезанного укропа

50 граммов сливочного сыра

25 граммов сливочного масла

яйцо

170 мл молока

250 граммов слабосоленого лосося

Соус:

140 граммов сливочного сыра

2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта

щепотка соли

пара веточек укропа

Готовим мини-блинчики: смешаем сначала сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, разрыхлитель и укроп.

В отдельной емкости смешиваем молоко, яйцо, сливочный сыр и растопленное сливочное масло до однородности. Вводим сухую смесь и доводим блинное тесто до однородности. Оно должно получиться густое, как на оладьи.

Сковороду разогреваем и добавляем немного подсолнечного масла. В хорошо разогретое масло столовой ложкой выкладываем тесто и жарим блинчики с двух сторон по минуте. Для соуса смешиваем сливочный сыр, йогурт или сметану, укроп и соль. Рыбу нарезаем тонкими пластиками. На блинчик выкладываем чайную ложку соуса, кусочек рыбки и веточку укропа.

Нежный кролик, томленый в сливочном соусе

Что нам понадобится:

тушка кролика (~1-1,3 кг)

3-4 средних картофелины

крупная морковь

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

250 жирных (20-30%) сливок

15 граммов сливочного масла

2 столовые ложки оливкового масла

Для маринада:

3 столовые ложки винного уксуса

чайная ложка мёда

2 зубчика мелко рубленного чеснока

2 чайных ложки тимьяна

столовая ложка лимонного сока

соль, маленькая щепотка сахара

2 чайных ложки мягкой горчицы

Для маринада смешать в емкости все необходимые ингредиенты. Кролика разделать на порционные кусочки и выложить в маринад на 12-24 часа, накрыв пищевой пленкой. Мясо вынуть из маринада, промокнуть бумажными салфетками (маринад не выливать).

На сковороде растопить сливочное масло, влить оливковое и обжарить каждый кусок с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 5 минут). Далее добавить нарезанные кубиками морковь, сельдерей и раздавленный тупой частью ножа чеснок. Влить процеженный маринад и 100 мл воды, накрыть крышкой и оставить томиться около 40 минут на огне чуть ниже среднего.

Тем временем картофель нарезать крупно и обжарить на оливковом масле до румяной корочки практически до готовности (15-17 минут).

Картофель отправить к кролику, влить сливки, добавить соль и, не доводя до кипения, томить еще 20-25 минут. Подавать кролика горячим, обильно посыпав зеленью.

А если вы только начали готовиться к Новому году, почитайте, что еще можно успеть сделать: разобрать шкаф с одеждой, создать карту желаний на 2021 год или сыграть в "Тайного Санту" с друзьями или коллегами.