19 декабря. Есть особая предновогодняя радость – выбирать подарки для близких. Заранее думать, какой сюрприз устроить, чтобы показать любовь и заботу. Но иногда друзей, коллег и знакомых так много, а в Новый год хочется всем сделать хоть небольшие, но приятные подарки. В таком случае выручает "Тайный Санта" – простая игра, когда жеребьевка решает, кто кому дарит подарок. Каждый делает подарок одному человеку и получает тоже один презент. И все счастливы.

Самый простой способ – нарезать листочки с именами всех участников, сложить их в шапку или коробку и дать всем по очереди вытянуть. Итоги жеребьевки лучше держать в секрете – так интереснее! Главное, заранее договориться, где и когда вы будете вручать друг другу подарки. И еще неплохо обсудить, в рамки какой суммы подарок должен вписываться. У всех у нас разные финансовые возможности перед Новым годом, и будет неловко, если ваш "Тайный Санта" подарит вам дорогущий сертификат в фитнес-клуб, а ваш презент будет чисто символическим.

Еще один способ для любителей социальной сети "ВКонтакте". Игру по обмену подарками организует специальное приложение. Вам нужно только отправить ссылки своим друзьям. Участники "Тайного Санты" могут заполнить небольшую анкету и оставить дарителю свои пожелания, а приложение само случайным образом распределит, кто чьим "Сантой" станет.

Похожую функцию выполняет и сайт santa-secret.ru. Один человек создает "коробку" – площадку для отдельного розыгрыша на сайте, и вводит адреса электронной почты своих коллег или друзей. Дальше все так же, как и в приложении: участники оставляют свои пожелания дарителю и узнают, чьим дарителем становятся они.

Редакция amic.ru уже несколько лет играет в "Тайного Санту" на Новый год. Примерно в 20-х числах декабря мы проводим жеребьевку с помощью сайта santa-secret.ru, а на корпоративе обмениваемся подарками. В этом году с корпоративами все сложно, поэтому подарки друг другу подарим в последний рабочий день года, 31 декабря. А вы играете в "Тайного Санту"? Как насчет попробовать?