22 декабря. Наступила астрономическая зима, но световой день ставится длиннее, а ночи – короче. На чуть-чуть, но все же! Для наших предков день, когда солнце на весну поворачивалось, олицетворял победу света над тьмой. Люди устраивали праздники и торжества. А мы в этот важный день хотим предложить вам помечать о наступающем 2021-м и сделать карту желаний – коллаж из изображений, фотографий или текстов на доске, связанных с вашими мечтами.

Чтобы сделать карту желаний, обратимся к советам психологов: они часто используют карты в работе с клиентами.

Выпишите сто своих желаний

Работа, путешествия, семья, хобби – желания могут быть связаны с любой сферой вашей жизни. Они могут быть глобальными, такими как "переехать в другой город", или небольшими – "научиться считать калории".

Придумайте, как их визуализировать

Фото нового дома, открытки с экзотическими пейзажами, туристические брошюры – если вы хотите сделать карту осязаемой, на помощь вам придут старые журналы, фото, открытки, рекламные проспекты. Если в электронном варианте – весь интернет в вашем распоряжении. Для вдохновения – ссылка на подборку карт желаний из Pinterest. Такие еще послужат украшением интерьера!

Разбейте желания на сферы

Мухи отдельно, котлеты отдельно . Семья отдельно, карьера отдельно. Здоровье, отношения, образование – поделите свои желания на группы и отведите каждой свое место на карте.

Разместите карту на видном месте и каждый день обращайте на нее внимание. Исполнение желаний зависит только от вас, но такая визуализация помогает сконцентрироваться на мечтах и каждый день напоминать о них. Ведь в суматохе дней так легко забыть, чего хочется именно нам.

P.S. Заставка на телефоне с изображением мечты тоже своего рода карта желаний.