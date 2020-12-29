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Новости

Управляющая дома в Барнауле начала войну против автомобилей во дворе

, ИА "Амител"
Пострадать от ее действий могут и пешеходы
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали об управляющей одного из домов, которая начала войну против машин во дворе. 

Боевая управдом орудует на территории дома по адресу Чеглецова, 9. Для того чтобы автомобили не проезжали по ее территории, женщина раскладывает под снегом палки с гвоздями, утверждает автор поста. 

"И не задумывается о том, что люди гуляют со своими детьми, и ребенок в любой момент может поскользнуться и упасть на этот гвоздь", – пишет автор поста. 

Местные жители не могут понять, как бороться с воинственной женщиной, и боятся, что от ее действий пострадает не только имущество автомобилистов, но и их дети. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2020 14:38
- гость -

не могут понять, как бороться с воинственной женщиной
могу накидать десяток вариантов

29.12.2020 14:39
Виктор

А если скорая, милиция или пожарная машина наедет на такую палку с гвоздями? Можно же добиться двора без машин по-другому, легальными и безопасными методами

29.12.2020 14:56
АБОРИГЕН

29.12.2020 14:39
Виктор
Если бы было можно, многие бы так и делали. Понятие "двор без машин" на конец 2020 года в г. Барнауле, пока отсутствует как класс.

29.12.2020 15:02
- гость -

На ее же гвоздь и посадить ее.

29.12.2020 15:06
Гость

29.12.2020 14:39
Виктор

Например?

29.12.2020 15:16
Итальянец

Проблема назрела! Автомобили нужно изгонять со дворов и рекультивировать территорию за счёт тех, кто незаконно, круглосуточно парковал все эти годы авто во дворах многоквартирных домов. У нас во дворе автомобилисты вырубили 70 процентов деревьев. 80 процентов газонов отвели под парковку. На собрании жильцов даже драки начинались с этими автопроходимцами. Их всего 30-40 квартир. Бесполезно! Что ты им сделаешь? Каких то убогих заборчиков наварили, по утрам, как псы, гремят цепями открывая выгородки для своих машин. Противно за всем этим наблюдать. Ну и в очищение своей совести, на оставшемся клочке общедомовой территории, лепят горку. А дети скатываются с неё, как раз под выхлопные трубы их же машин.

29.12.2020 15:21
- гость -

29.12.2020 14:56
АБОРИГЕН
Понятие "двор без машин" на конец 2020 года в г. Барнауле, пока отсутствует как класс.

Энергетиков 4, 14, 20

29.12.2020 15:26
гость

скорая, мусор, милиция. понятно, но почему засилье машин, причем ставят из ближних домов. Мы за гаражи платим, а эти бесплатно. Ни пройти, ни проехать. ни детям поиграть
Чкалова

29.12.2020 15:26
- гость -

Мамкины урбанисты, представьте своё решение двора без автомобилей, а потом воюйте.

29.12.2020 15:38
Павлик Морозов

Охрененная возможность для пополнения городского бюджета!

29.12.2020 15:42
St

У нас во дворе водители не скромничают, хозяйничают по полной: шумно и долго ремонтируют свои машины, моют свои машины с пеной, используя шланг для полива цветов, видимо, совсем забывают, что двор многоквартирного дома, а не их частный. Забывают, что это не автомойка и не автомастерская. Сначала таких случаев было мало, а потом стало больше, ну правильно, если одному соседу можно, то почему другим нельзя?

29.12.2020 15:43
АБОРИГЕН

29.12.2020 15:21
- гость -
Ну да, это в корне всё меняет для города с населением в 600 тыс. человек. Аж три дома! Наверное на Семёнова тоже додумаются во дворах машины не парковать.

29.12.2020 15:26
- гость -
Решение давно уже представлено, мамка. С этой проблемой остальной мир столкнулся ещё 40 назад когда в моде были выродки от Корбюзье в виде того что до сих пор строится в РФ.
Плотная малоэтажная квартальная застройка в 3-5 этажей с закрытыми дворами, вот и весь секрет. Подъезды в таких домах имеют выходы на две стороны, а во дворах есть проезды только для аварийных и коммунальных служб.
Рассиюшка же как всегда идёт своим путём. От чего же не идти, когда ещё и население поддерживает и в силу своей безграмотности идёт на поводу так называемых застройщиков залезая в ипотеку чтобы купить это морально устаревшее барахло.

29.12.2020 15:50
Быдлопарковщик

29.12.2020 15:43
АБОРИГЕН

Не указывай мне, как жить в моей стране. Россия большая, места достаточно. Нет нужды ставить авто за тридевять земель

29.12.2020 16:03
- гость -

Плотная малоэтажная квартальная застройка в 3-5 этажей с закрытыми дворами, вот и весь секрет

Т.е. решение мамкиного урбаниста - взять и перестроить весь город? Все города в России? Браво, мамкин урбанист. А вот когда перестанешь мечтать о небесных пирожках, подумаешь, малех, головой, тогда и приходи на беседу, с конкретными достойными предложениями.

29.12.2020 16:06
- гость -

29.12.2020 15:43
АБОРИГЕН
У нас подъезд на обе стороны дома, НО, жители первого этажа перекрыли вход. чтобы остальные мимо них не ходили. остальные ходят вокруг теперь...

29.12.2020 16:11
- гость -

Проще уехать из Рашки, чем бороться с тазоводами.

29.12.2020 16:15
- гость -

Всю ночью на автозапуске жоповозки, квартира на первом этаже копотью провоняла.

29.12.2020 16:18
- гость -

Очень поражаюсь ужасам описываемые людьми происходящим в их дворах. У нас нормальный двор, проходной, никто не паркуется как попало, вечером конечно все заставлено , никто ничего не моет/чинит, никто не делает гадостей (возможно виной тому 5 камер кругом).

29.12.2020 16:21
Итальянец

29.12.2020 16:15
- гость -
Всю ночью на автозапуске жоповозки, квартира на первом этаже копотью провоняла.

А у нас задом к подъезду припаркуют своё корыто и греют. Всё в мусоропроводную трубу тянет до 9 этажа. Подходил, объяснял, что так делать не надо. Они только зенками хлопают.

29.12.2020 16:26
АБОРИГЕН

29.12.2020 15:50
Быдлопарковщик

Когда ты покупал своё ведро, кусок городской земли к нему бесплатно не полагался. Не навяливай хранение своего ведра на общей территории.

29.12.2020 16:28
Йа

К сожалению иными средствами, кроме как такими радикальными, бороться с автолюбителями и их хламом - бесполезно. Когда владельцу автохлама пытаешься спокойно объяснить, что ДВОРЫ и ГАЗОНЫ - не место для хранения авто и тем более прогрева люди начинають вести себя не адекватно и орать за "свои права", обвинять администрацию, проектировщиков домов, застройщиков, НО никак не себя любимых.
Сам автолюбитель, имею кооперативный гараж.

29.12.2020 16:32
- гость -

К сожалению иными средствами, кроме как такими радикальными, бороться с автолюбителями и их хламом - бесполезно.

Предложите альтернативу текущему положению дел. Один Россию предлагает перестроить. Вы что скажете?

29.12.2020 16:42
- гость -

16:28
Йа
Когда владельцу автохлама пытаешься спокойно объяснить, что ДВОРЫ и ГАЗОНЫ - не место для хранения авто и тем более прогрева
--------
Ты действительно живёшь в РФ? Просто в РФ - нет газонов, потому и спрашиваю.

29.12.2020 16:44
Йа

Предложите альтернативу текущему положению дел. Один Россию предлагает перестроить. Вы что скажете?

Легко. Драконовски высокие штрафы за парковку где попало (тротуары, газоны и то, что от них осталось, близко к домам, к дверям подъездов). При том НЕОБХОДМО привлечение к ответственности сделать максимально просто, например создать приложение для смартфонов для фиксации этих правонарушений. Например иду себе, вижу автохама, стоящего на газоне, сфотал его с двух-трех ракурсов, указал адрес, обстоятельства и отправил в ГИБДД со смартфона. Там это обязательно и предметно рассматривают и привлекают водилу хама, если АПН имело место быть, понять это, как правило, не сложно. Хаму прилетает штраф тысяч 10-15 руб. И всё. Будет еще хамить - снова 10-15 тыс. руб. И в следующий раз, я Вас уверяю, он будет думать куда ставить и зачем.

29.12.2020 16:54
Йа

Ты действительно живёшь в РФ? Просто в РФ - нет газонов, потому и спрашиваю.

Не докапывайтесь до слов и не умничайте. Назови эти участки "зеленки" как хочешь: "газон", "земляное покрытие", "подобие газона", "то что осталось от газона" - суть не меняется, там автохлама быть не должно, а авто должно храниться в гараже или на спец. стоянках для хранения. Нет на это денег: авто продавайте и пиндуйте на остановку и в трамвай. Я себе купил гараж, а мог вместо этого купить вторую машину жене или поменять свою машину на большую. Но до этой логики Вам надо еще "дойти умом". Постарайтесь

29.12.2020 17:03
- гость -

Легко. Драконовски высокие штрафы за парковку где попало (тротуары, газоны и то, что от них осталось, близко к домам, к дверям подъездов).

ну тогда все, что Вы называете тротуарами и газоном сроют, сделают официальные парковки, с учетом 10 метров от дома, только и всего. В итоге, у Вас не останется совсем никакого даже намека на зелень.

29.12.2020 17:06
- гость -

Я себе купил гараж - молодец, купи еще гараж соседу - он тебе спасибо скажет.

авто должно храниться в гараже или на спец. стоянках для хранения - кроме твоих хотелок, есть чем обосновать?

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