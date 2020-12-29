Управляющая дома в Барнауле начала войну против автомобилей во дворе

Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали об управляющей одного из домов, которая начала войну против машин во дворе.

Боевая управдом орудует на территории дома по адресу Чеглецова, 9. Для того чтобы автомобили не проезжали по ее территории, женщина раскладывает под снегом палки с гвоздями, утверждает автор поста.

"И не задумывается о том, что люди гуляют со своими детьми, и ребенок в любой момент может поскользнуться и упасть на этот гвоздь", – пишет автор поста.

Местные жители не могут понять, как бороться с воинственной женщиной, и боятся, что от ее действий пострадает не только имущество автомобилистов, но и их дети.