Барнаул встал в огромных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 29 декабря. К 17:20, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов (город стоит).
Проспекты Строителей и Красноармейский, а также переулок Ядринцева стоят на большей части своей протяженности. Схожая обстановка на шоссе Ленточный бор и улице Власихинской.
Напряженная ситуация с движением на участках проспекта Ленина (от ул. Димитрова до пр. Строителей), Павловского тракта (перекрестки с Попова и Трактовой). Большие пробки собрались на улицах Челюскинцев (между улицей Кирова и проспектом Строителей) и Попова (между Власихинской и Павловским трактом).
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Эта "новость" каждодневна, зачем писать об этом???
И всем наплевать. Характерно для людей, путающих маски санитарные с масками для сна.
29.12.2020 17:34
- гость -
зачем писать об этом???
Какбы, наступил "вечер трудного дня".
17:34- гость - "каждодневна, зачем писать об этом?"
Приедет, например, молодой человек домой, прочитает это сообщение, оценит, что сегодня он был в 8 бальной пробке. Так научится, читая такую информацию каждый день, сопоставлять баллы с ситуацией на улицах.
Будет ехать и так, между прочим, своей барышне:
"Сегодня критичность дорожной ситуации оценивают на 9 баллов из 10".
Она: "Какой ты у меня умный"..
Приятно же, амик заботится о нас ))