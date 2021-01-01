Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у Минфина РФ возмещение затрат на услуги адвокатов. В пользу бывшего главы региона взыскано 5,7 млн рублей, пишет "Коммерсант". Ранее бывшему чиновнику присудили компенсацию в размере 212 тысяч рублей, но дело пересмотрели.

Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года после его увольнения было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В феврале 2017 года дело прекратили, Генпрокуратура от имени государства принесла экс-губернатору извинения. Спустя почти три года Василий Юрченко предъявил Минфину иск, потребовав возместить ему расходы на адвокатов.

При этом по второму уголовному делу — о превышении должностных полномочий при продаже земельного участка в центре Новосибирска — Василий Юрченко был признан виновным и осужден. В октябре 2017 года он получил три года условно.