В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1266 до 1346, следует из информации регионального оперативного штаба.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 4523 до 4193 мест. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 68%. Это меньше, чем неделей ранее.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр".

Позднее власти отказались от этой затеи. Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко объяснил, что решение об отказе от этого проекта принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей. А на эти средства можно построить капитальный объект с нуля.