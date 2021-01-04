Дочь Романа Абрамовича сообщила о помолвке

25-летняя дочь российского бизнесмена Романа Абрамовича, Софья, сообщила подписчикам о том, что скоро выходит замуж за своего бойфренда. Девушка приняла предложение руки и сердца от возлюбленного.

Софья опубликовала фото, на котором ее молодой человек стоит на одном колене на фоне романтичного пейзажа. Также невеста показала роскошное бриллиантовое кольцо.

Напомним, Софья родилась в 1995 году во втором браке бизнесмена Романа Абрамовича. Кроме нее, у пары родилось еще четверо детей. Ирина Маландина и Роман Абрамович развелись в 2007 году.