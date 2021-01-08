Умер звезда "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский

7 января в Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский. О его смерти сообщил Московский Художественный театр имени Чехова (МХТ).

Прощание с актером состоится 11 января: в 10:00 пройдет отпевание, а в 12:00 начнется гражданская панихида в здании театра. Похоронят Хлевинского на Троекуровском кладбище.

Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина". Всего Валерий Хлевинский снялся почти в 30 кинофильмах. В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м – звание народного артиста России.

Причина смерти актера не уточняется.