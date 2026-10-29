Технологии долголетия будут внедряться в жизнь под пристальным надзором власти и активном участии бизнеса

29 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Бессмертный человек / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Вопросы, как прожить дольше и задержаться в этом мире, перестали быть предметом бытовых разговоров и серьезных научных исследований. Теперь это фактор большой политики и сфера крупного бизнеса. Более того, в России для внедрения технологий долголетия уже создаются необходимые инструменты и принимается нормативная база.

Вместе с тем для серьезного прорыва в этой области у нас имеется ряд преград — ограниченный потенциал человеческого организма, недостаток научных знаний и… состояние отечественной системы здравоохранения.

Подробности — в материале amic.ru.

"Науки скромные успехи"

Похоже, в Кремле изучили биографию знаменитого советского писателя Корнея Чуковского, наткнулись на его утверждение, что "в России надо жить долго", и приступили к реализации проекта основательного продления земных лет сограждан. В Московской школе управления "Сколково" начала работу лаборатория по изучению влияния увеличения продолжительности жизни на государственную политику, экономику и рынок труда. Ее деятельностью руководит далеко не случайный человек — директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Владимировна Воронцова (предполагаемая дочь главы нашего государства).

Воронцова выступила на форуме в "Сколково" и категорично заявила, что ответственность за продление жизненного срока россиян не стоит взваливать исключительно на медиков, пишет газета "Ведомости". По ее словам, в государстве нужно создать разветвленную систему, с детства формирующую у человека привычку заботиться о своем здоровье, которую будут поддерживать семья, образование и т.д. Ребенок должен понимать, что регулярные визиты к врачу — это правильно и не постыдно, подчеркнула руководитель лаборатории.

Предполагается, что проект увеличения продолжительности жизни будет разбит на два этапа. На первом планируют добиться, чтобы соотечественники в целом проживали до "заложенного природой потенциала в 85–90 лет", отметила Воронцова. При этом необходима заинтересованность самого гражданина, который должен будет правильно питаться, проходить диспансеризацию и т.д.

На втором этапе есть замыслы попытаться "обмануть Бога или природу", заявила ответственный руководитель, выйдя за пределы нынешних возможностей человеческого организма. Впрочем, тут научные достижения пока довольно скромные, признала она. Конечно, есть и формальности, препятствующие развитию этой научной отрасли, — скажем, для регистрации лекарств требуется четкий диагноз, однако старость к числу заболеваний не относится. Впрочем, уже через 10–20 лет "общечеловеческий страх смерти" подтолкнет общество к решению этих проблем и устранению преград, убеждена Мария Воронцова.

Прагматичный интерес государств и крупного бизнеса к проблеме долголетия продиктован глобальным демографическим кризисом, считает руководитель научных коммуникаций Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова.

"Стремительное старение населения создает колоссальную нагрузку на пенсионные и социальные системы, поэтому ключевой задачей становится не просто продление биологического существования, а сохранение активности и ментального здоровья в старшем возрасте", — поделилась она своим мнением с amic.ru.

"Пока элитарный продукт"

Создание лаборатории долголетия означает вывод проектов, курируемых Марией Воронцовой, на новый этап, сообщил amic.ru источник, знакомый с обсуждением вопроса в Администрации президента РФ:

"Раньше это были проекты с привлечением различных крупных научных медицинских учреждений. Создание специальной структуры ознаменовало окончание стадии разрозненных начинаний. Теперь работа будет проводиться более системно, финансирование станет целенаправленным и предметным, как и подготовка нормативной базы. Впрочем, законодательство к этому тоже подводится".

Одним из шагов подведения юридической базы, надо полагать, стало принятие первого в марте 2026 года отечественного ГОСТа на биопечать — создания на специальном 3D-принтере живых тканей и органов. Он был разработан учеными Университета науки и технологий МИСИС в сотрудничестве с экспертами Ассоциации "Технологическая Платформа БиоТех2030" и лаборатории "3Д Биопринтинг Солюшенс", сообщало РИА Новости.

В пресс-релизе университета говорится, что "стандартизация необходима для тестирования лекарственных препаратов, разработки персонализированных решений для пациентов.

"Наличие нормативной базы позволит повысить воспроизводимость результатов, ускорить трансфер технологий из лабораторий в клиническую практику и обеспечить безопасность разрабатываемых решений", — заявляют разработчики ГОСТа.

Нужно признать, что фундаментальная наука уже добилась впечатляющих результатов на клеточном уровне, рассказала Екатерина Суркова:

"Ученые активно тестируют сенолитики — препараты, способные избирательно отключать сигнальные пути p53/p21 или BCL-2 в стареющих клетках. Это позволяет уничтожать "клетки-зомби", которые сами уже не делятся, но провоцируют системное воспаление. Параллельно развиваются технологии биопринтинга органов для трансплантологии, ведутся разработки генотерапевтических препаратов для блокировки рецептора RAGE, запускающего клеточное увядание, а также совершенствуется диагностика".

В то же время, по словам ученой, между прорывными лабораторными концепциями и практическим здравоохранением сохраняется глубокий разрыв:

"В то время как передовая наука движется в сторону персонализированной и превентивной медицины, требующей генетических тестов и регулярных скринингов, региональные системы здравоохранения зачастую сталкиваются с дефицитом базовых терапевтов и кардиологов. Работая в режиме экстренного реагирования на уже развившиеся острые патологии, первичная медицинская сеть физически не может сфокусироваться на профилактике старения. В силу этих причин передовые технологии долголетия пока остаются элитарным продуктом, и их интеграция в общество станет возможной лишь тогда, когда ранний онко- и кардиоскрининг будут доступны в рамках рутинной диспансеризации в любой районной поликлинике".

Настроить "биочасы"

Нынешнее обсуждение темы продления жизни связано с достигнутыми успехами в настройке так называемых "биологических часов", сообщил amic.ru нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН Михаил Лебедев:

"Эти «часы», как известно, определяют возраст по ряду биохимических показателей. Так, в Нижнем Новгороде ученые глубоко изучали эту тему при поддержке мегагранта и продолжают изучать сейчас. Хотя мы понимаем процесс старения все лучше и лучше, но эликсир молодости пока что не изобретен. При этом обсуждается много идей, появилось такое направление, как биохакинг, ярким представителем которого является американец Брайан Джонсон. Но это все пока что не достигло уровня доказательной медицины".

Не исключено, что технологии долголетия будут разрабатываться Россией в партнерстве с другими странами, в частности, с Китаем. Не зря же перед военным парадом в Пекине 3 сентября текущего года тему долголетия Путин обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином. Как известно, фрагменты их неформального разговора случайно, по словам некоторых западных журналистов, попали в эфир.

В ходе разговора переводчик так передал слова российского президента: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия".

Этот диалог, продолжавшийся менее минуты, китайский руководитель завершил словами:

"Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет".

Дискуссии о радикальном продлении человеческой жизни сегодня вышли далеко за пределы теоретической биологии, превратившись в фактор глобальной политики и макроэкономики, убеждена Екатерина Суркова:

"Громкие заявления политических лидеров и масштабные инвестиции в такие проекты, как Лаборатория долголетия в Сколково или биотехнологические стартапы Кремниевой долины, создают ощущение близости технологического прорыва. Однако с точки зрения доказательной науки, перспектива массового достижения 150-летнего возраста в обозримом будущем остается крайне маловероятной".

По словам специалиста, для радикального прорыва в продлении земных лет существуют непреодолимые пока что барьеры:

"Наш организм ограничен фундаментальными генетическими механизмами, в частности, пределом Хейфлика — жестко запрограммированным лимитом деления соматических клеток, который тесно связан с концевым недореплицированием ДНК и укорочением хромосомных "колпачков", теломер. Из-за этого молекулярного счетчика абсолютный мировой рекорд продолжительности жизни уже несколько десятилетий замер на отметке 122 года. Реалистичная цель современной медицины гораздо ближе к земным потребностям — это преодоление порога репликативного старения и расширение границ здорового периода жизни до 90–100 лет".

"Моя твоя не понимает"

Неизвестно, когда наука сумеет достичь реальных результатов в продлении человеческой жизни, но умножить свои годы сегодня каждый человек вполне может сам, соблюдая простейшие правила, указывает Екатерина Суркова:

"Ожидание системных медицинских реформ не отменяет личной ответственности, поскольку поведенческие факторы по-прежнему определяют до 80% успеха на пути к долголетию. Это питание и физическая активность, когнитивная нагрузка, поддержание социальных связей, качественный сон и ранняя профилактика заболеваний с помощью тестов и медосмотров".

С этими рекомендациями согласен и Михаил Лебедев:

"Основные рекомендации сводятся к здоровому образу жизни: здоровое питание, физические упражнения, достаточный сон, отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, регулярное медицинское обследование)".

В среднем люди уже живут дольше, но это привносит свои проблемы, указывает Михаил Лебедев:

"Например, прогрессируют нейродегенеративные заболевания — человек живет дольше, но у него разрушается мозг. Одним из ответов на эту проблему являются нейротехнологии. Они пока еще несовершенны, тем не менее развиваются и в будущем позволят отслеживать изменения в структуре и функции мозга. При обнаружении проблем они помогут подавить патологическую активность, улучшить память, внимание, кровообращение мозга".

Некоторые технологии уже доступны нашим согражданам, рассказывает специалист:

"В московских учреждениях уже внедрены нейротехнологии: нейрофидбек, улучшающий концентрацию и расслабление через неинвазивную запись электроэнцефалограммы. Это пока что на зачаточном уровне, поскольку полного понимания этой методики нет. Но в целом инициативу можно приветствовать".

В свою очередь журналистка и телеведущая Ирина Мишина сомневается, что состояние отечественного здравоохранения позволяет замахиваться на столь амбициозные проекты.

"А вот интересно, продлевать жизнь врачи будут по ОМС или по ДМС? И всем ли подряд? Или по показаниям? Кого в здравоохранении мобилизуют на продление жизни россиян, сказать затрудняюсь: при дефиците врачей до 29 тысяч человек на обычное бы лечение медработников хватило", — написала она на своих страницах в соцсетях.

Регулярные осмотры у врачей тоже сегодня не всегда простая задача, замечает Мишина:

"Для большинства это квест, потому что записаться сначала к терапевту, потом к нужному специалисту, потом на УЗИ, рентген или КТ — миссия практически невыполнимая. Я УЗИ однажды полгода ждала. Для регулярного медосмотра и обследований нужны три вещи: упорство, везение и много свободного времени. И если лечишься не по знакомству или протекции — есть риск получить не то, на что рассчитываешь. И как вообще у нас собрались продлевать жизнь, если финансирование лечения онкозаболеваний срезали в бюджете в 12 раз, а в некоторых регионах — в 40? Моя твоя не понимает, Мария Владимировна".

Справка



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