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Вера vs вирус. Крещенские купания в Барнауле не станут отменять из-за пандемии?

, ИА "Амител"
Уверенность в том, что все состоится, пока демонстрирует только церковь
Фото: altai-eparhia.ru

Фото: altai-eparhia.ru

Власти Алтайского края пока не решили, как в регионе будут отмечать Крещение. Последнее слово на этот раз останется, скорее всего, не за Роспотребнадзором и Алтайской митрополией (как это было много лет подряд), а оперштабом региона, выяснил amic.ru. Но, по предварительным данным, запрет на массовое купание в проруби вводить не будут, несмотря на распространение коронавируса.

В 2021 году церковный праздник выпадает на вторник, 19 января. Из-за пандемии некоторые регионы уже заявили о том, что частично откажутся от обустройства купелей, чтобы избежать скопления верующих и угрозы распространения вируса. Такое решение, например, приняли в Томской области, где запрещены массовые мероприятия. В Новосибирске власти также заявили о частичном сокращении мест для крещенских купаний. Впрочем, это не означает отказа от самого обряда. "При соблюдении санитарно-эпидемических норм купания никто не запрещал", – цитирует губернатора Андрея Травникова его пресс-служба.

А как в Алтайском крае?

В пресс-службе правительства Алтайского края amic.ru сообщили, что на данный момент о каких-либо ограничениях при проведении Крещения говорить не приходится, но ситуация еще может измениться. Более развернутого ответа в пресс-службе не предоставили, посоветовав обратиться в региональный Роспотребнадзор.

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю на вопросы корреспондента ответили, что окончательное решение будет принимать оперштаб региона, ориентировочно – во вторник, 12 января. Пока ведомство не стало раскрывать рекомендации, которые будут даны властям, если празднование Крещения все-таки состоится.

Напомним, Роспотребнадзор до праздника должен успеть взять пробы воды из купелей, чтобы выяснить, соответствует ли она санитарным нормам. Другими словами – насколько безопасно в нее окунаться. Пить речную воду санитарно-эпидемиологическая служба в любом случае не рекомендует.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю считают, что обустраивать купели в этом году безопасно: толщина льда после сильных новогодних морозов достаточна для проведения купаний. Как пояснили amic.ru в ведомстве, потепление, которое прогнозируют синоптики на 19 января, не повлияет на ситуацию.

А что говорят в церкви?

Проведение крещенского обряда зависит от мнения еще как минимум двух сторон. Свое слово должна сказать Алтайская митрополия. Впрочем, секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун уже заявил, что не видит препятствий для проведения праздника в обычном формате, без каких-либо коронавирусных ограничений. По его мнению, социальная дистанция между верующими и так должна соблюдаться для безопасного нахождения на льду во время обряда.

В мэрии Барнаула рассказали, что пока не получали письмо от епархии. Обычно церковь просит оказать содействие при проведении крещенских купаний. Бумагу ждут на днях. Мэрия, в свою очередь, готова к различным форматам, в том числе и отказу от массового купания в проруби. Но говорить о какой-либо конкретике пока рано, отметили в пресс-службе.

Amic.ru не удалось отыскать госзакупку на обустройство крещенского городка в 2021 году. В прошлый раз бюджету аналогичный аукцион обошелся в 483 тысячи рублей. Работы выполнило МБУ "Автодорстрой". Почти за полмиллиона подрядчик очистил площадку у Речного вокзала, изготовил из снега кафедру под библию, установил крест, построил часовню из дерева и снега, а также сделал иордань и поставил две бани.

В 2020 году в Барнауле было организовано три купели: около Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке и в микрорайоне Булыгино. Самой посещаемой по традиции стала купель на Оби.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.01.2021 09:00
- гость -

давайте сократим купели чтоб небыло скопления )))) т.е. весь город в одну ломанется

12.01.2021 09:03
- гость -

Грязь с души полосканием попы не смоешь

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