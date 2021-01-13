Алтайский Роспотребнадзор не стал запрещать крещенские купания, но дал несколько рекомендаций желающим совершить обряд. Все советы связаны с соблюдением мер безопасности из-за ковида.

На сайте регионального Управления Роспотребнадзора сказано, что вода в местах купания должна соответствовать санитарным нормам, иначе погружение в водоемы будет запрещено. Тем, кто придет к иордани, необходимо соблюдать социальную дистанцию – как минимум 1,5 м. Как и в прошлые годы, власти должны установить аншлаги с информацией о запрете пить речную воду.

Для прихожан, которые пойдут в храмы 19 января, действуют отдельные правила. Например, пенсионерам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, "предпочтительно участвовать в богослужении в дистанционном формате".

Кроме того, Роспотребнадзор предписывает обязательно носить маски в храме всем присутствующим, в том числе священникам. К тому же необходимо соблюдать социальную дистанцию, а для этого заранее должна быть нанесена специальная разметка. Также нужно следить за тем, чтобы в храм одновременно не заходило слишком много людей. Рекомендуется применять антисептики на входе, установить рециркуляторы, а также "дезинфицировать предметы, используемые при совершении богослужений".