Как проходят крещенские купания в единственной в Барнауле санкционированной иордани. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле продолжается празднование Крещения. Единственная санкционированная купель в городе находится недалеко от озера Пионерского. Как передает корреспондент amic.ru, желающих окунуться в ледяную воду оказалось довольно много.
Напомним, крещенский городок также есть и на Речном вокзале. Однако купель там в этом году решили не делать из соображений безопасности. Поэтому окунуться в воду можно только в районе Пионерского.
При этом ранее в социальных сетях появилась информация, что частные купели организуют на пляже "Водный мир" и около спорткомплекса "Первый". Однако власти заявили, что эти площадки не согласованы с профильными службами и являются несанкционированными. Сегодня возле этих купелей дежурят патрули.
Комментарии
Вот замануха!
Из-за одной красивой девушки, пришлось столько фото пролистать.
Зачем вы травмируете людей, мохнатой спиной?
Ни чего святого
действительно
Зачётная красотка в чёрном топике!
Прелестна!
Девушка - блондика, с розовыми ногтями... неужели Вам так нравится Барнаул и холодная протока?? Кажется Вам было бы гораздо комфортнее в другом месте!
Ну в этот раз слава богу женщины одеты в купальники подобающе празднику
Если я скажу, что я думаю обо всех этих "верующих", то меня наверняка обвинят в оскорблении чувств верующих в особо изощренной форме.
19.01.2021 14:56
- гость -
А не обязательно верить. Лезут туда разные, ибо это веселая развлекаловка и кипиш)) а сколько будет там вечером дам требующих их согреть..... А вы продолжайте дело бессмертного Дзюбы в особо изощренной форме
Зачем понадобилось снова весь город в одном месте скапливвть. Ну работали бы проруби где всегда .
19.01.2021 15:07
- гость -
После таких омовений можно "чижика" не найти !