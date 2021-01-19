Как проходят крещенские купания в единственной в Барнауле санкционированной иордани. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжается празднование Крещения. Единственная санкционированная купель в городе находится недалеко от озера Пионерского. Как передает корреспондент amic.ru, желающих окунуться в ледяную воду оказалось довольно много.

Напомним, крещенский городок также есть и на Речном вокзале. Однако купель там в этом году решили не делать из соображений безопасности. Поэтому окунуться в воду можно только в районе Пионерского.

При этом ранее в социальных сетях появилась информация, что частные купели организуют на пляже "Водный мир" и около спорткомплекса "Первый". Однако власти заявили, что эти площадки не согласованы с профильными службами и являются несанкционированными. Сегодня возле этих купелей дежурят патрули.