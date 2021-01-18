Врач оценил риски заражения COVID-19 во время купания на Крещение

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний минимальный. Это связано с тем, что на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, во время окунания в ледяную воду не дают инфекции проникнуть в организм.

"Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться", – сказал эксперт, также исключив возможность заразиться ковидом через воду, так как она не является источником инфекции.

Врач при этом добавил, что меры профилактики заболеваний по время купания в проруби не будут отличаться от тех, которые были в предыдущие годы. А именно: нужно взять с собой нескользящие тапочки, сменную одежду и не ходить на празднование одному. После процедуры полезно выпить горячего чаю, приводит заключение эксперта РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение. Парламентарий выразил мнение, что при окунании в прорубь легче подхватить воспаление легких, чем приобщиться к тайнам христианской веры.