Одна купель и два крестных хода. Как пройдет Крещение в Барнауле

Программа на Крещение в Барнауле начнется 19 января в 08:30 с традиционной литургии в Знаменском женском монастыре. Ее проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Об этом сообщают в региональной митрополии.

"У нас в Барнауле в этом году, 19 января, по традиции состоится крестный ход из Знаменского женского монастыря на реку Обь для освящения ее вод, – поделился митрополит. – Освященную воду как 18-го, так и 19 января будут раздавать во всех храмах, но следует помнить, что это великая святыня и обращаться с ней нужно с большим благоговением, принимая ее прежде всякой пищи и окропляя ею свои жилища и вещи".

Крестный ход будет разделен на два потока: один пойдет от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала, а второй – от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского. Начнутся оба в 10:30.

Ранее amic.ru писал, что в целях безопасности власти Барнаула приняли решение не открывать купель на Речном вокзале. То есть там будет функционировать только крещенский городок. Вместе с тем планируют открыть купель на озере Пионерском. В барнаульской епархии подтвердили, что эта купель будет единственной официально разрешенной в краевой столице.