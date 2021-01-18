В Барнауле возвели крещенский городок на Речном вокзале. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рабочие завершили подготовку крещенского городка на Речном вокзале в Барнауле. Процесс закончился днем 18 января. В городке появились снежная часовня, ледяные крест и кафедра, а также небольшая иордань.

Как уже сообщал amic.ru, в целях безопасности власти Барнаула приняли решение не открывать купель на Речном вокзале. Таким образом, там будет функционировать только крещенский городок.

Вместе с тем планируют открыть купель на озере Пионерском. Эта купель будет единственной официально разрешенной в краевой столице.

Напомним, в Крещение, 19 января, жителей Алтайского края ждет комфортная, по меркам зимы, погода: суровые морозы, которые, по народному поверью, обычно приходят накануне великого христианского праздника, в 2021 году Алтайский край обойдут стороной.