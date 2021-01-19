Без купания и социальной дистанции. Как Барнаул празднует Крещение

В Барнауле идет празднование Крещения. Утром 19 января в Знаменском монастыре состоялась служба, после чего верующие вслед за митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием крестным ходом проследовали к реке Обь в районе Речного вокзала. Там служители церкви провели чин великого освящения воды.

Как передает корреспондент amic.ru, желающие посетить крещенский городок на Оби есть, но их в разы меньше, чем обычно. О соблюдении социальной дистанции речи не идет. Ранее власти просили горожан соблюдать все меры предосторожности. Барнаульцы набирают воду в небольшой иордани, вырубленной во льду, умываются и пьют из реки.

Как уже сообщал amic.ru, в Барнауле в этом году есть единственная купель, в которую можно окунуться санкционированно. Она находится на частной территории ООО "Центр по оздоровлению населения "Природа и Человек" в районе озера Пионерского.