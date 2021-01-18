Крещенских морозов в Алтайском крае в январе-2021 не будет

Суровые морозы, которые, по народному поверью, обычно приходят накануне великого христианского праздника Крещения, в 2021 году Алтайский край обойдут стороной.

Как сообщили amic.ru в региональном ЦГМС, в ближайшие сутки в крае будет вполне комфортная температура для зимы. В ночь на 19-е января по краю ожидается небольшой снежок, а днем во вторник уже не будет никаких осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 20-25 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться от 13 до 18 градусов ниже нуля.

В южных районах края будет еще теплее: в ночь на 19-е ожидаются температурные колебания от -14 до -19 градусов. Днем – от -8 до -13°С.

В среду, 20 января, районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, поэтому установится спокойная, преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью понизится до -24...-29 градусов (в южных районах будет чуть потеплее – от -16 до -21°С).

А днем столбики термометров покажут до 10 до 17 градусов мороза. Теплее всего будет в предгорьях: -5...-10 градусов.

То есть для тех, кто, несмотря на пандемию коронавируса, все решит рискнуть искупаться в проруби в Крещение, погода действительно окажется вполне комфортной. Напомним, в этом году купели на Речном вокзале в Барнауле не будет. Ее решили не делать из-за опасности распространения коронавируса. Единственная официальная разрешенная купель в столице Алтайского края будет организована на озере Пионерском.