Почти 150 единиц снегоуборочной техники будут работать в Барнауле в ночь на 13 января

В ночь на 13 января на улицы Барнаула выведут до 146 единиц снегоуборочной техники, 52 из которых — наемные. По данным мэрии, в работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Красноармейского, участков улиц М. Горького, Тихонова, Кутузова, Попова, Фурманова, Г. Исакова, Советской Армии и других", — рассказали в горадминистрации.

Горожан призывают по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. В обратном случае водителям следует соблюдать все правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.