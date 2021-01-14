В Алтайском крае расширили список медицинских организаций, где ведется запись населения на прививки против COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.

Нельзя ставить вакцину "Спутник V", если у вас повышенная температура тела (больше 37 градусов), есть симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт.

Также придется отказаться от прививки, если у вас обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение вакцины. Нельзя ставить прививку от коронавируса беременным женщинам. Также пока не вводят препарат и людям в возрасте старше 60 лет.

В расширенный список попали следующие медучреждения в Барнауле:

КГБУЗ "Городская поликлиника № 1" – (3852) 56-08-76 (телефон для записи);

КГБУЗ "Городская поликлиника № 3" – (3852) 56-09-36;

КГБУЗ "Городская поликлиника № 14" – (3852) 56-09-22;

КГБУЗ "Городская поликлиника № 9" – (3852) 56-00-09;

КГБУЗ "Городская больница № 3" – (3852) 56-09-79;

КГБУЗ "Городская больница № 5" – (3852) 56-09-46 (Кулагина);

КГБУЗ "Городская больница № 12" – (3852) 56-08-99;

КГБУЗ "Городская больница № 11" – (3852) 56-08-78.

Кроме того, прививку можно поставить в больницах, которые расположены в других населенных пунктах:

КГБУЗ "Городская больница № 4, г. Бийск" – (3854) 25-51-78;

КГБУЗ "Павловская ЦРБ" – (38581) 21-1-12;

КГБУЗ "Тальменская ЦРБ" – (38591) 22-5-97;

КГБУЗ "Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева" – (38532) 79-6-78, 79-4-39;

КГБУЗ "Городская больница № 1, г. Рубцовск" – (38557) 53-8-99;

КГБУЗ "Городская больница № 2, г. Рубцовск" – (38557) 91-3-77;

КГБУЗ "Заринская ЦРБ" – (38595) 42-4-44;

КГБУЗ "Алейская ЦРБ" – (38553) 21-9-75;

КГБУЗ "Каменская ЦРБ" – (38584) 2-18-12;

КГБУЗ "Новоалтайская городская больница" – (38532) 45-4-64;

КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Бийск" – (3854) 37-53-39, 25-51-69.