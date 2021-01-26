В мэрии Барнаула рассказали, как пополнить школьную карту без комиссии

В мэрии краевой столицы ответили на жалобу барнаульца, закинувшего на школьную карту 79 рублей на питание, из которых 30 рублей списали как комиссию.

"Каждому родителю сотрудники банка "Авангард" при выдаче школьной карты предоставляют подробную информацию о способах пополнения и комиссиях, каждому родителю лично выдается комплект документов со способами пополнения", – уточнили amic.ru в городском комитете по образованию.

Представители городской администрации напомнили родителям, что есть как минимум три способа пополнить счет без комиссии:

Через систему быстрых платежей (перевод на карту по номеру телефона); С помощью терминала или банкомата банка "Авангард"; Посетить офис указанного банка.

В остальных ситуациях с суммы взимается комиссия. Она составляет 0,5%, но не менее 30 рублей с каждого перевода.

Ранее amic.ru писал, что житель краевой столицы пожаловался на большую переплату при оплате школьного питания. По его словам, с 2021 года стоимость услуги увеличилась на 20%.