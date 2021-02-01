На третий день. В Алтайском крае нашли пропавшего подростка

В Рубцовске полиция разыскала 14-летнего подростка, который пропал еще 28 января. Как следует из ориентировки, мальчик не вернулся домой из школы. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что ребенка нашли в одном из торговых центров города в воскресенье, 31 января.

По данным правоохранителей, никаких преступлений в отношении подростка совершено не было – он просто "ушел из дома".

В ведомстве также отметили, что в 2020 году в полицию Алтайского края поступило 972 сообщения, связанных с розыском несовершеннолетних. Всех детей нашли. В ГУВД сообщили, что среди несовершеннолетних чаще всего теряются подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В большинстве случаев местонахождение детей устанавливается в течение суток.