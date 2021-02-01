Умер экс-спикер алтайского парламента Александр Назарчук

Ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства России, экс-председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Бывшему чиновнику был 81 год.

О смерти политика сообщил Telegram-канал "Ненегреев". По информации канала, причиной могла стать утечка газа в его доме в поселке Солнечном.

Александр Назарчук родился в райцентре Романовского района 6 августа 1939 года. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый-агроном". Кандидат биологических наук. Почетный гражданин Алтайского края (2019).

С мая 1987 по август 1991 года занимал пост первого заместителя председателя Алтайского крайисполкома – председателя агропромышленного комитета Алтайского края. В 1991-1993 годах – председатель Совета Союза агропромышленных формирований Алтайского края.

В 1990 г. – народный депутат РСФСР. В 1993 году избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от избирательного объединения "Аграрная партия России". Был председателем Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

В октябре 1994 года назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. С февраля 1996 по декабрь 1996 года был председателем Агропромсоюза Алтайского края.

В декабре 1996 был избран председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания, в апреле 2000 года вновь избран председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов третьего созыва.

С апреля 2004 по март 2008 года – председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов четвертого созыва. С 1996 по 2001 год по должности был членом Совета Федерации.