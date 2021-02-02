Бывший глава парламента Алтайского края, в прошлом министр сельского хозяйства России, депутат Госдумы и член Совфеда Александр Назарчук скончался 1 февраля в возрасте 81 года. В 2019-м ему было присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".

Харизматичный, жесткий, но при этом умеющий договариваться с оппонентами, — таким запомнился политик, сумевший очень быстро стать фигурой федерального масштаба. Тем не менее в Москве Назарчук не задержался и вернулся на свою родину — Алтай. Человек-глыба, человек-эпоха, говорят о нем те, кто его хорошо знал. Назарчук был одним из последних представителей яркой плеяды управленцев, пришедших к власти в постсоветскую эпоху. Каким он остался в памяти, рассказали собеседники amic.ru.

Константин Лукин, политтехнолог:

"Ушла, как это банально не звучит, эпоха. Пожалуй, это самый яркий наш политик в постсоветской России. Лидер "Аграрной партии", министр сельского хозяйства РФ. Он был непростой человек, но даже оппоненты уважали его за жесткость и принципиальность, верность своему слову. В то же время Назарчук был готов к компромиссу, если того требовала ситуация. Даже после своей отставки осенью 2007 года он еще долгое время оставался влиятельной и медийной персоной в Алтайском крае. Образно говоря, "голубой дом" (крайадминистрация) следил за каждым его чихом и движением.

Именно Александр Назарчук заложил основы парламентаризма в Алтайском крае. Его значение для региона очень велико, на его примере учились другие, это образец для подражания, эталон политика. Многие, кто начинал свой путь с Назарчуком, сейчас примкнули к "Единой России". Его расцвет и лучшие годы пришлись на непростые для края времена. Многие запомнят его и по противостоянию с губернатором Михаилом Евдокимовым".

Дмитрий Негреев, пресс-секретарь губернатора Алтайского края (в прошлом — известный политический журналист):

"Александр Григорьевич был очень яркой, неординарной личностью. Начав с самых низов, стал министром сельского хозяйства России, фигурой федерального уровня. А после этого не принял никаких предложений и вернулся домой на Алтай. Мне кажется, он знал весь край. Однажды при мне листал книгу "Кто есть кто на Алтае" и про каждую персону мог что-то сказать. Назарчук был неравнодушным человеком, у него всегда была своя позиция, свое мнение, и он не боялся его высказывать. Я много раз брал у него интервью, и с ним всегда было очень интересно разговаривать".

Ранее Дмитрий Негреев писал про Александра Назарчука, что он всегда отличался импозантной внешностью: "Он похож на Николая Сличенко и немного на Аль Пачино".

Сергей Асеев, политолог:

"Это был очень знаковый для края политик 90-х, который из советской элиты перешел в российскую, сочетая в политике навыки сложных межличностных коммуникаций и признавая наличие новых коммерческих интересов. Вовремя и красиво вышел из публичной политики, сохранив свое влияние".

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года. Уроженец Романово был председателем Совета Союза агропромышленных формирований Алтайского края (1991-1993 годы), депутатом РСФСР, затем Госдумы, в 1994-1996 годах возглавлял российское министерство сельского хозяйства. С декабря 1996 года в течение 11 лет был главой краевого парламента.